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Iako voditeljka Jovana Jeremić ne krije koliko je ponosna na svoje roditelje, majku Olgu i oca Miodraga, njihov odnos se tokom godina menjao, o čemu je i sama otvoreno govorila u javnosti.

Posebnu pažnju privuklo je retko televizijsko pojavljivanje njene majke Olge, koja je samo jednom stala pred TV kamere i u emisiji „Premijera – vikend specijal“ bez ustručavanja prokomentarisala ćerku:

- Ponosna sam na Jovanu, ali malo mora da prikoči.

- Nikad dosad nisam dala izjavu za televiziju... Ja Jovani dajem 101 savet, ali nisam baš sigurna da li sluša.

1/3 Vidi galeriju Majka Jovane Jeremić Foto: Printscreen/Instagram, Printscreen

Jovana: "Volim je na svoj način"

Da se njih dve ne slažu uvek oko svega potvrdila je i sama voditeljka, koja je svojevremeno, nakon proslave rođendana u centru prestonice na kojoj se pojavila sa majkom, na društvenim mrežama emotivno opisala njihov odnos:

„Juče me je zvala mama. Juče joj je bio rođendan. Poručila mi je nešto sto nikada nije do sad. Lepo. Iz duše. Mislim da se nebeske kapije otvaraju za bas velike stvari. Mama, hvala ti. Čak i kad se ne slažemo koji je put, mama, znaš da su nam ciljevi uvek bili isti. Volim te. Na svoj način. Tvoja ćerka“.

Ponosna na roditelje

Jovana je u više navrata isticala i svoje poreklo, kao i zahvalnost roditeljima na vaspitanju i vrednostima koje su joj usadili:

„Mi, čistokrvni Šumadinci i Šumadinke, mi volimo ovako kada se slavi, isključivo gospodski. Jesam treća, ali sam 3. sreća. Zlatna. I nisam mezimica, mada će se tata ljutiti kad to kažem, jer on ističe kontra. Ja sam osvajač. Gospoče. Srpsko gospoče“.