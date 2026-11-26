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Dizajnerka enterijera Elena Karaman Karić, ćerka modne kreatorke Verice Rakočević, koja je život daleko od gradske vreve podredila prirodi i duhovnosti, privukla je pažnju novom objavom na Instagramu.

Elena godinama neguje poseban odnos prema prirodi, a o svojim uverenjima, životnoj filozofiji i ritualima neretko govori na društvenim mrežama, ne obazirući se na to kako će javnost reagovati.

Ovoga puta objavila je fotografiju na kojoj je rukama obgrlila stablo drveta, uz poruku kojom je ukazala na kontradiktornosti savremenog načina života.

– Dakle, pričati sa drvećem je ludost, a pričati sa veštačkom inteligencijom je normalno? – napisala je Elena.

Ćerka poznate kreatorke ovim pitanjem napravila je paralelu između odnosa koji čovek uspostavlja sa prirodom i sve veće zastupljenosti tehnologije u svakodnevnom životu.

Elena Karaman Karić Foto: Printscreen/Instagram

I Verica grli drveće

Da ljubav prema prirodi nije svojstvena samo Eleni, svedoče i ranije izjave njene majke Verice Rakočević. Kreatorka je svojevremeno govorila o ritualu koji praktikuje u svom dvorištu, gde grli stari hrast, što joj, kako je objasnila, donosi osećaj mira.

Iako su majka i ćerka odabrale različite profesionalne puteve, zajednička im je potreba da slobodno vreme provode u prirodi, daleko od gradske gužve i svakodnevnih obaveza.