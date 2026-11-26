VODITELJKA PINKA IGRA OKO ŠIPKE Tanja Rađenović otkrila svoju strast, zbog ovog sporta ima izvajano telo (FOTO)
- Tanja Rađenović je na Instagramu pokazala kako izgleda van studija, a njene fotografije u kupaćem kostimu često izazivaju pažnju na mrežama.
- Voditeljka Pink televizije otkrila je i da vredno trenira, a sada je viđena tokom pol dens treninga za oblikovanje tela.
Voditeljku dnevnika Pink televizije Tanju Rađenović, na malim ekranima uvek gledamo smerno obučenu u bluzama i sakoima, pa je uvek u top 10 najlepše stilizovanih dama na našem estradnom nebu.
Atraktivna
Međutim, sada je otkriveno kako Tanja već godinama ne silazi sa lista najpoželjnijih vatrenih plavuša, a u ovom izdanju je verni gledaoci ne mogu videti uživo u programu.
Tanja je veoma aktivna na Instagramu gde često objavljuje fotografije na kojima se vidi kako dobro izgleda, a njene fotke u kupaćem kostimu uvek izazovu buru na mrežama.
Jednom prilikom je voditeljka otkrila i da vredno radi na sebi da bi i dalje izgledala vitko i zategnuto.
Ples oko šipke
Na Tanjinom Instagram storiju je osvanula slika na kojoj je vidimo usred treninga. Naime, Tanja se odlučila za sport zvani pol dens, gde se pleše oko šipke, a razne akrobacije mišiće oblikuju do savršenstva.
kurir/republika