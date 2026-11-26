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Voditeljku dnevnika Pink televizije Tanju Rađenović, na malim ekranima uvek gledamo smerno obučenu u bluzama i sakoima, pa je uvek u top 10 najlepše stilizovanih dama na našem estradnom nebu.

Atraktivna

Međutim, sada je otkriveno kako Tanja već godinama ne silazi sa lista najpoželjnijih vatrenih plavuša, a u ovom izdanju je verni gledaoci ne mogu videti uživo u programu.

Tanja je veoma aktivna na Instagramu gde često objavljuje fotografije na kojima se vidi kako dobro izgleda, a njene fotke u kupaćem kostimu uvek izazovu buru na mrežama.

1/5 Vidi galeriju Tanja Rađenović Foto: Printscreen/pink/jutjub

Jednom prilikom je voditeljka otkrila i da vredno radi na sebi da bi i dalje izgledala vitko i zategnuto.

Ples oko šipke

Na Tanjinom Instagram storiju je osvanula slika na kojoj je vidimo usred treninga. Naime, Tanja se odlučila za sport zvani pol dens, gde se pleše oko šipke, a razne akrobacije mišiće oblikuju do savršenstva.

Foto: Printskrin/Instagram

kurir/republika