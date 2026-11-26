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Jovana Jeremić godinama intrigira javnost, a o svojoj porodici nikada nije mnogo pričala.

Mnogi ne znaju da voditeljka ima rođenog brata i kako on izgleda.

"Moja najveća podrška"

Porodicu nikada nije eksponirala u javnosti, a jednom prilikom je pokazala svog rođenog brata koji joj je bio najveća podrška tokom razvoda od prvog supruga.

Foto: Printskrin/Instagram

- Posle razvoda, moja najveća podrška su mi bili brat, snaja i Miki, i Milica. Zajedno smo podizali Leu i to su momenti koje ja nikad neću zaboraviti. Pamti, pa vrati - napisala je Jovana tada na Instagram storiju.

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Jovana Jeremić, juče se udala za svog izabranika Miloša Stojanovića Tigra, a nakon crkvenog venčanja je usledilo slavlje u jednom restoranu u Beogradu.

1/7 Vidi galeriju Jovana Jeremić Foto: Printscreen/Instagram

Jovana je za ovu posebnu priliku nosila venčanicu od čipke sa golim leđima, a posebnu pažnju je privukao detalj na ruci.

Poklon od prijateljice

Ni u ovom trenutku Jeremićeva nije skinula Rolex sa ruke.

Vrednost sata je oko 20.000 evra, pisao je Telegraf.rs, a voditeljka je ranije otkrila da ga je dobila od prijateljice, a ne od bivšeg dečka Dragana Stankovića, kako su mnogi mislili.

1/7 Vidi galeriju Jovana Jeremić svadba Foto: Printscreen

- Sve je ostvareno iz prethodnog plana: Stan u centru Beograda, najnoviji autmobil i Rolex. Moja bebica je stigla i to od moje najbolje prijateljice Aleksandre. Ona mi nije ni rekla šta je uradila do juče, kad je stigao. Naše prijateljstvo nema cenu i ja bih za svog prijatelja sve učinila - navela je tada.