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Pevač Vlado Georgiev poznat je po tome što bez zadrške iznosi svoje stavove, bilo da govori o muzici, javnoj sceni ili privatnom životu. Iako godinama uspešno gradi karijeru i pravi velike koncerte, priznaje da iza svakog velikog nastupa stoje brojni troškovi i odricanja, ali i da zbog prirode posla često trpi porodični život.

Georgiev je objasnio zbog čega organizacija velikih muzičkih događaja nije tako jednostavna i unosna kao što mnogi misle. Kako je istakao, kada nema sponzore, celokupan finansijski rizik zavisi od prodatih ulaznica.

1/6 Vidi galeriju Vlado Georgiev Foto: Alex Dmitrović, Printscreen Kurir TV

"To je velika zabluda"

- Arena je u ovom trenutku neopravdano preskupa. Ako nemate sponzore, a ja nemam nijednog sponzora, kao što ga nisam imao ni na prethodne četiri Arene, nemam ni sad. Radim, znači, isključivo od toga da li će ljudi doći i kupiti ulaznicu. Ukoliko određeni broj ljudi kupi ulaznicu, ja sam na nuli. Obično veliki koncerti ne mogu da donesu veliku zaradu. To je velika zabluda. Kad bi znali samo koliko treba platiti troškove dodatne opreme, skidanja parketa, od podizanja ozvučenja i rasvete na plafon. Za jedan takav veliki koncert radi 150-200 ljudi. Znate koliko zapravo manje para ostane nego kada vi vidite cenu jedne ulaznice. Gomile su tu troškova koje ljudi uopšte ne znaju, ali je prelepo napraviti veliki koncert - objasnio je pevač.

Ipak, kada se reflektori ugase, Georgiev se suočava sa izazovom koji mu je, kako priznaje, mnogo važniji od poslovnih obaveza - usklađivanjem karijere i porodičnog života.

1/4 Vidi galeriju Vlado Georgiev Foto: Kurir Televizija

"Teško je održati harmoniju između porodice i posla"

Pevač ne krije da zbog čestih putovanja i nastupa porodica ponekad mora da se prilagođava njegovom rasporedu, a priznaje i da mu nije uvek lako da bude odsutan od najbližih.

- Teško je održati harmoniju između porodice i posla, ispaštamo svi. Nekad mi se uopšte negde ne ide, a moram da putujem, sviram. Takav je posao, ne radim u državnom preduzeću. Popustljiv sam tata. To je živa istina da se od dece može mnogo naučiti. Deca vas vrate na osnovne stvari koje kroz život zaboravimo i ona postave tako suštinska neka pitanja i daju tako neke jednostavne, najtačnije konstatacije koje smo svi zaboravili uopšte i da pričamo o njima i da ih praktikujemo - rekao je Vlado.

Njegove ćerke, kako je ranije isticao, pokazuju interesovanje za umetnost, a obe pohađaju muzičku školu i sviraju klavir. Ipak, Georgiev ne želi da im nameće svoja očekivanja niti da unapred određuje kojim putem će krenuti.

"Estrada je jedna rogobatna reč"

Osvrćući se na mogućnost da njegove naslednice jednog dana zakorače u svet javnosti, estrade i društvenih mreža, pevač je jasno stavio do znanja da ne bi podržao svaki oblik popularnosti.

1/5 Vidi galeriju Vlado Georgiev Foto: Stefan Stojanović MONDO

- Mislim da ne bi trebalo da se moje ćerke bave influensingom. A kad kažeš estrada, to je jedna rogobatna reč koja postoji samo u našem jeziku, ako misliš na šoubiznis i na to sve. Ja bih voleo ukoliko bi to bilo u jednom kulturnom i dobrom formatu. Ukoliko bi se otele za nekim trendovima, ne bi mi se dopalo, iskren da budem – iskren je bio Georgiev.

Dodao je da njegove naslednice imaju brojna interesovanja van muzike, te da svaka od njih razvija svoje talente i hobije:

- Iako obe idu u muzičku školu, sviraju klavir, pored toga rade još neke druge stvari, imaju druge aktivnosti. I sport i ples. Sofija slika. Ne volim da bilo šta osporavam, niti sam od onih ambicioznih roditelja koji bi sad gurali da deca znaju sve. Dete treba da izabere ono što mu se sviđa. Ako mu se nešto ne sviđa, ne treba forsirati. Tog sam mišljenja. Živimo u lošem vremenu, kvalitet je nestao. I dalje smo zatrpani trashom i šundom i jednom krš estetikom - zaključio je pevač u razgovoru za "Blic".

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