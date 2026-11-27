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Srpski reper Stefan Cvijović Cvija promenio je adresu i prijavio se u Stubičkim Toplicama, u Hrvatskom zagorju, piše hrvatski portal Imperijal. Promena je evidentirana u poslovnom registru Trgovačkog suda u Zagrebu 30. aprila, dok se muzičar prethodno vodio na adresi u Beogradu.

Za Hrvatsku ga, osim nove adrese, vezuje i posao koji je započeo sa fudbalerom Tinom Jedvajem i preduzetnikom Florijanom Marićem Flokijem. Njih trojica su suvlasnici firme, osnovane u julu 2024. godine u Orešju Okićkom, na području Parka prirode Žumberak - Samoborsko Gorje.

Firma prema finansijskom izveštaju za 2025. godinu nije ostvarila prihode, dok je njena kratkoročna imovina iznosila 2.683,91 evro. U dokumentu koji je direktor Florijan Marić potpisao 9. aprila naveden je gubitak od nešto više od 16 evra.

Stefan Cvijović Cvija Foto: Printscreen/imperijal.net

Prijateljstvo sa fudbalerom

Da su reper i hrvatski fudbaler bliski, javnost je imala priliku da vidi još u junu 2022. godine, kada je Cvija bio među gostima na venčanju Tina Jedvaja i Dine Dragija u Varaždinu.

Na slavlju su se okupile brojne poznate ličnosti, a za muziku su bili zaduženi grupa Lexington i Saša Matić. Mladenci su prvi ples otplesali uz pesmu „Perfect“ Eda Širana, dok je u crkvi pevala Zsa-Zsa.

Među zvanicama su bili dizajnerka Kristina Burja, Luka Rajić mlađi, nekadašnji fudbaler Ardian Aliti i Luka Dokmanović. Mladina kuma bila je Petra Kljajić, ćerka bivšeg rukometaša Nenada Kljajića.

Foto: Instagram

Fudbalerova sestra radila za Cvijin brend

Poslovne veze repera i fudbalerove porodice sežu i do Zagreba, gde je 2020. godine otvorena prodavnica Cvijinog modnog brenda Steven Dockman. Tinova sestra Tea Jedvaj bila je ovlašćena da zastupa firmu u Zagrebu.. Ona je na svom LinkedIn profilu navela i da je od septembra 2020. do decembra 2022. godine radila kao organizaciona menadžerka u toj kompaniji.

Firmu je u februaru 2020. osnovao Srđan Dokmanović. Direktor je u početku bio Igor Augustinčić, da bi u septembru iste godine tu funkciju preuzeo Dokmanović. On je bio vlasnik do kraja jula, kada je firmu preuzeo Anđelo Šunjić.

Na otvaranju prodavnice u Ulici Isidora Kršnjavog pojavili su se i brojni poznati, među kojima su bili Borna Kotromanić, Luka Rajić mlađi i fudbaler Joško Gvardiol. Prodavnica je u međuvremenu zatvorena.

Firma istog naziva registrovana je i u Beogradu, a prema navodima Imperijala, kao njeni suvlasnici upisani su Cvija i Mladen Simić, dok je direktor Srđan Dokmanović.

1/3 Vidi galeriju Stefan Cvijović Cvija prvi put u javnosti sa suprugom Lanom nakon tajnog venčanja Foto: Antonio Ahel/ATAImages

U tajnosti se oženio

Cvija je privatni život uglavnom čuvao daleko od očiju javnosti, a sredinom godine objavljeno je da se u tajnosti oženio manekenkom Lanom Klarić.

Par je, prema pisanju medija, pre venčanja bio u vezi devet godina.

1/5 Vidi galeriju Cvija se oženio Foto: Printscreen/Instagram

"Ne planiram povratak na estradu"

Cvija je za srpske medije potvrdio da ne planira povratak na scenu zato što se posvetio mirnijem životu.

- Ne bavim se muzikom već godinu i po dana zvanično. Ne planiram povratak na estradu, u nekom svom svetu sam. Moja muzika je bila moderna muzika, nemam glas kao Željko da bih mogao da najavim neki povratak. Mislim da je odavno prošlo vreme i da bi neki drugi momci trebali da preuzmu ono što smo mi radili. Nama je ovo i izlazak i provod. Moja supruga zna da je pesma "Zauvek" za nju - rekao je Cvija.

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03:49 Cvija Izvor: Kurir