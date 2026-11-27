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Nebojša Tubić Žabac doživeo je saobraćajnu nezgodu pre dva dana u Novom Sadu, kada ga je na pešačkom prelazu udario automobil.

Kontroverzni biznismen našao se u nezavidnoj situaciji kada je na njega, kako tvrdi, naleteo pik-ap, a od siline udarca odleteo je nekoliko metara. Na lice mesta odmah su izašli policija i ekipa Hitne pomoći, a nakon što je obavljen uviđaj, lekari su pregledali Tubića i procenili njegovo zdravstveno stanje.

Detalji nesreće

Iako je nezgoda na prvi pogled delovala veoma ozbiljno, Žabac je, srećom, prošao bez težih posledica. Nije zadržan u bolnici, već je nakon lekarskog pregleda pušten na kućno lečenje. Ipak, priznaje da je još pod stresom zbog svega što se dogodilo, a za Kurir je do detalja ispričao kako je došlo do incidenta.

- Jeste, udario me je pik-ap. Čovek me je udario na pešačkom prelazu. Padala je kiša i on me, kako kaže, nije video. Bila je policija, došla je i Hitna pomoć. Leteo sam pet metara! Ja sam ustao i prvo što sam rekao vozaču bilo je: „Izvini što sam ti oštetio auto“. Od betona sam napravljen, dobro je, krećem se. Nisam bio u bolnici, za mene je ovo mačji kašalj - ispričao je Tubić.

Izdržao nemoguće

1/5 Vidi galeriju Nesalomivi Foto: Kurir Televizija, Kurir

Prema njegovim rečima, sve se dogodilo u neposrednoj blizini njegove kuće, i to dok je obavljao sasvim običnu svakodnevnu obavezu. Krenuo je do apoteke po lekove, ne sluteći da će mu se put pretvoriti u dramatično iskustvo. Posebno ga je iznenadilo to što se nezgoda dogodila upravo na pešačkom prelazu, svega pedesetak metara od njegovog doma.

- To je bilo blizu moje kuće, išao sam u apoteku po lekove. Tačno na pedesetak metara od kuće. Ja sam stavio kapuljaču na glavu, bio sam sav u crnom. Bilo je predveče, padala je kiša, pa me čovek, valjda, nije video. Još sam pod stresom zbog svega. Ajde da sam bio van pešačkog prelaza, ali ovako... - rekao je Žabac.

Jak čovek

Dodatnu neprijatnost izazvalo je i to što je, kako navodi, vozač nakon nezgode tvrdio da je on prošao kroz crveno svetlo. Tubić kaže da mu nije jasno na osnovu čega je vozač izneo takvu tvrdnju, posebno imajući u vidu da je do kontakta došlo na pešačkom prelazu. Policija je obavila uviđaj, a okolnosti pod kojima se dogodila saobraćajna nezgoda predmet su utvrđivanja.

Iako je od udarca završio nekoliko metara dalje, Žabac se, po sopstvenim rečima, brzo pridigao, što je dodatno iznenadilo ljude koji su se našli u blizini. Lekari su ga pregledali, ali nije bilo potrebe za bolničkim zadržavanjem, pa se oporavlja kod kuće.Poznat po britkom jeziku i specifičnom smislu za humor, Tubić ni ovu situaciju nije propustio da prokomentariše u svom stilu. Iako priznaje da ga je događaj uznemirio, pokušava da sve okrene na šalu i pokaže da ga nezgoda nije slomila.