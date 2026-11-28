POGLEDAJTE KAKO ALEKS KORAĆ STOJI DRES I KAČKET KOJI JOJ JE VUJADIN SAVIĆ POKLONIO! Ovo su svi detalji tajnog odnosa
- Aleks Korać je nakon izlaska iz pritvora ponovo privukla pažnju objavama na društvenim mrežama i fotografijama iz perioda odnosa sa Vujadinom Savićem.
- Na slikama je nosila dres i kačket koje joj je, prema navodima, poklonio Savić, a fotografije su kasnije uklonjene sa Instagrama.
- Slučaj je ranije dospeo u javnost zbog prijave za navodnu ucenu, dok se ni Korać ni Savić za sada nisu oglasili.
Aleks Korać i dalje privlači veliku pažnju javnosti nakon izlaska iz Centralnog zatvora, gde je provela skoro godinu dana zbog slučaja koji se odnosio na ucenu nekadašnjeg fudbalera Vujadina Savića. Starleta je od izlaska na slobodu veoma aktivna na društvenim mrežama, a svaki njen potez izaziva brojne reakcije.
Stilizovala se
Međutim, naša redakcija došla je u posed fotografija koje do sada nisu bile u fokusu javnosti, a koje su nastale u periodu kada je Aleks Korać bila u odnosu sa Savićem. Posebno je zanimljivo to što je upravo od njega dobila detalj koji je nosila na fotografijama.
Čuvala tajnu
Kako se može videti, slike su svojevremeno bile objavljene na njenom Instagram profilu, ali ih je ona u međuvremenu uklonila. Prema podacima iz opisa objava, fotografije su postavljene 21. septembra 2025. godine.
Turbulentan odnos
Iako danas na njenom profilu nema traga ovim uspomenama, fotografije koje su se našle u posedu naše redakcije svedoče o jednom periodu njenog privatnog života koji je očigledno odlučila da više ne deli sa pratiocima.Transrodna starleta, koja je više od godinu dana provela u pritvoru zbog slučaja povezanog s reketiranjem nekadašnjeg fudbalera Vujadina Savića, u oktobru je izašla iz pritvora, i prešla u kućni pritvor na mesec dana.
Sve je izašlo javno
Slučaj je dospeo u javnost kad je Vujadin prijavio Aleks zbog sumnje da ga je ucenjivala zahtevajući od njega novac. Prema nezvaničnim informacijama koje su dospele u medije, bivši fudbaler je tokom saslušanja u tužilaštvu govorio o pritiscima kojima je navodno bio izložen, kao i o novcu i poklonima koje joj je davao.U više navrata smo pokušavali da stupimo u kontakt sa starletom, ali i sa Vujsdinom, međutim, nijedno od njih dvoje se za sada nisu oglašavali niti odgovarali na naše pozive.