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Aleks Korać i dalje privlači veliku pažnju javnosti nakon izlaska iz Centralnog zatvora, gde je provela skoro godinu dana zbog slučaja koji se odnosio na ucenu nekadašnjeg fudbalera Vujadina Savića. Starleta je od izlaska na slobodu veoma aktivna na društvenim mrežama, a svaki njen potez izaziva brojne reakcije.

Stilizovala se

1/4 Vidi galeriju Voli da pozira Foto: Instagram Printscreen

Međutim, naša redakcija došla je u posed fotografija koje do sada nisu bile u fokusu javnosti, a koje su nastale u periodu kada je Aleks Korać bila u odnosu sa Savićem. Posebno je zanimljivo to što je upravo od njega dobila detalj koji je nosila na fotografijama.

Čuvala tajnu

Kako se može videti, slike su svojevremeno bile objavljene na njenom Instagram profilu, ali ih je ona u međuvremenu uklonila. Prema podacima iz opisa objava, fotografije su postavljene 21. septembra 2025. godine.

Turbulentan odnos

1/5 Vidi galeriju Trpi posledice druženja sa Aleks Korać Foto: Printscreen, Zorana Jevtic/Kurir, Printscreen, Marina Lopicic/News1, Instagram, Marina Lopicic/News1

Iako danas na njenom profilu nema traga ovim uspomenama, fotografije koje su se našle u posedu naše redakcije svedoče o jednom periodu njenog privatnog života koji je očigledno odlučila da više ne deli sa pratiocima.Transrodna starleta, koja je više od godinu dana provela u pritvoru zbog slučaja povezanog s reketiranjem nekadašnjeg fudbalera Vujadina Savića, u oktobru je izašla iz pritvora, i prešla u kućni pritvor na mesec dana.

Sve je izašlo javno