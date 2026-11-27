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Mina Kostić nedavno je najavila da će se udati za svog verenika Kaspera, a sada mu je posvetila emotivni stori koji je privukao mnogo pažnje na društvenim mrežama.

"Ljubavi moja hvala ti..."

Pevačica je objavila zajedničku fotografiju sa Ćuruvijom i napisala:

- Ljubavi moja hvala ti za svaki dan proveden sa mnom kada mi je bilo najteže. Samo ti znaš kako sam se osećala. Hvala za ljubav, podršku i razumevanje. Volim te - napisala je pevačica i dodala:

Foto: Printscreen

"Zauvek ću biti Božija i tvoja"

- Jedva čekam da dođeš u da pred Bogom izgovorim da ču zauvek biti Božija i tvoja.

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"Biće dobra žurka"

Pevačica je nedavno otkrila da je planirano da se venčaju na proleće sledeće godine.

Kako je sa osmehom priznala, sudbonosno „da“ izgovoriće sudbonosno "da" gde će okupiti i brojne kolege sa muzičke scene.

1/5 Vidi galeriju Mina Kostić i Kasper Foto: screenshot pink tv, Printscreen

– On je stvarno bio sa mnom od prvog dana i Bože zdravlja u maju ćemo svadbu da napravimo. Pozvaću i moje kolege, biće dobra žurka i druženje – otkrila je pevačica.