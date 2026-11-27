"JEDVA ČEKAM DA BUDEM TVOJA I BOŽIJA" Mina Kostić uputila javno emotivne reči Kasperu: Hvala ti za svaki dan proveden sa mnom...
- Mina Kostić je emotivnim stori objavom zahvalila vereniku Kasperu na podršci, ljubavi i razumevanju.
- Pevačica je poručila da jedva čeka venčanje i da će zauvek biti 'Božija i tvoja'.
Mina Kostić nedavno je najavila da će se udati za svog verenika Kaspera, a sada mu je posvetila emotivni stori koji je privukao mnogo pažnje na društvenim mrežama.
"Ljubavi moja hvala ti..."
Pevačica je objavila zajedničku fotografiju sa Ćuruvijom i napisala:
- Ljubavi moja hvala ti za svaki dan proveden sa mnom kada mi je bilo najteže. Samo ti znaš kako sam se osećala. Hvala za ljubav, podršku i razumevanje. Volim te - napisala je pevačica i dodala:
"Zauvek ću biti Božija i tvoja"
- Jedva čekam da dođeš u da pred Bogom izgovorim da ču zauvek biti Božija i tvoja.
"Biće dobra žurka"
Pevačica je nedavno otkrila da je planirano da se venčaju na proleće sledeće godine.
Kako je sa osmehom priznala, sudbonosno „da“ izgovoriće sudbonosno "da" gde će okupiti i brojne kolege sa muzičke scene.
– On je stvarno bio sa mnom od prvog dana i Bože zdravlja u maju ćemo svadbu da napravimo. Pozvaću i moje kolege, biće dobra žurka i druženje – otkrila je pevačica.