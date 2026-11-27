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Nakon izlaska iz Centralnog zatvora, Aleks Korać nastavila je sa svojim svakodnevnim životnim aktivnostima.

Ekipa Kurira je danas čekala ispred njenog doma, koji je napustila oko 15 časova.

Luksuzni stajling

Za sada nije poznato gde se uputila, ali je pažnju privukao njen luksuzni stajling, čija se ukupna vrednost procenjuje na oko 7.000 evra.

Najskuplji komad bila je dukserica, čija je cena oko 3.600 evra.

Uz nju je ponela i torbu vrednu približno 2.050 evra, dok su patike procenjene na oko 1.000 evra. Dok je čekala taksi nismo mogli a da ne primetimo da je sredila i liniju.

1/8 Vidi galeriju Aleks Korać Foto: Marko Kranjc



Ona je po svemu sudeci nastavila sa zivotom na visokoj nozi.

Osuđena

Aleks Korać, starleti koja je zbog pokušaja da ucenjuje bivšeg fudbalera Vujadina Savića eksplicitnim snimcima osuđena u Trećem osnovnom sudu u Beogradu na 14 meseci zatvora, ukinut je kućni pritvor i skinuta nanogica, pisao je Kurir.

1/8 Vidi galeriju Transrodna starleta Aleks Korać koja se nedavno našla u centru skandala zbog sumnje da je ucenjivala bivšeg fudbalera Vujadina Savića, ponovo je aktivna na društvenim mrežama nakon što je puštena na slobodu. Foto: Printscreen, Printscreen Instagam

Transrodna starleta je pre mesec dana iz pritvora u kom je provela 13 meseci prebačena u kućni pritvor s nanogicom.

- Aleks Korać je uhapšena 25. septembra prošle godine i u pritvoru je bila do 23. oktobra, kada je prebačena u kućni pritvor. U međuvremenu, sud je osudio na 14 meseci zatvora jer je utvrđeno da je počinila krivično delo - otkrio je naš izvor.