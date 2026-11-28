Slušaj vest

Maja Berović pojavila se sinoć na koncertu Nikolije Jovanović, a osim što su je u holu Sava Centra dočekali fanovi koji su se slikali s njom, i mediji su je čekali za izjavu. Maja je stala pred novinare i progovorila o svim aktuelnim temama.

- Mnogo volim Nikoliju i Relju i baš ću se lepo provesti. Sava Centar mi se jako sviđa, ambijent i atmosfera su divni kao i prisnost koju imaju sa publikom.Daće Bog zdravlja i mira pa će biti neka Arena ili koncert. Čula sam da će Vesna biti gost, nju isto obožavam, odrasla sam uz njenu muziku kao i moja majka. One su generacija. Verujem da će večeras biti baš dobro. Uživaću sigurno.

Maja je progovorila i o sukobu sa Sekom Aleksić.

- Nismo se čule, nismo se mi svađale, sa moje strane... Ja se sa njom nisam svađala i ne smatram da imamo ikakav konflikt sa moje strane, ako je sa njene drugačije neka vidi šta će.

1/7 Vidi galeriju Maja Berović Foto: Ustupljene fotografije

Prokomentarisala je i priče da je Seka u Zagrebu pevala na plejbek.

-Koga briga? Jesu se ljudi zabavili? Šta ima veze... Kod mene na koncertu nikada nije bilo plejbeka, ja volim da pevam uživo jer nekako na taj način mislim da držim konce u rukama. Neke pesme nije moguće otpevati uživo.

"Povređivali su me i prijatelji i saradnici"

Maja je nedavno govorila o razočarenjima koje je doživela.

- Povređivali su me i prijatelji i saradnici, mrtva je tu trka. Niko ko ne otpadne od vas, ne otpadne bez razloga, neki ljudi dođu, prođu, neki ostanu. Bitno da je moj muž ostao. Našla sam pravu osobu, imala sam tu sreću -rekla je i otkrila ko joj pomaže oko deteta.