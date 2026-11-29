Slušaj vest

Jelena Karleuša definitivno je rešila da iz svog života izbaci mnoge svoje dojučerašnje prijatelje i saradnike i da nastavi da se suočava s brojnim izazovima i teškoćama koje ima zbog svojih stavova i uverenja od kojih ne odustaje.

Bojan Jovanovski, poznatiji kao Boki 13, nedavno je u svom lajvu istakao da je Jelena, pored njega, blokirala i Seku Aleksić. Jelena je ubrzo na Iksu objasnila da je Seka imala jedan kiks i da ona dobro zna šta je u pitanju, ali i da za nju nikad neće reći ništa loše, te i da je Aleksićeva imala "proračunate blokaderske izjave u koje ni sama nije verovala".

Foto: Kurir Televizija, Nemanja Nikolić

Pop zvezda je sada odlučila da detaljnije objasni zbog čega je, po svemu sudeći, stavila tačku na obnovljeno prijateljstvo sa Sekom.

Ima svoje razloge

- Nikada javno ne kažem koga sam blokirala i zašto. Ti ljudi sami izađu javno i kažu da su blokirani. To je njihova stvar da li će to oni reći ili ne. Ja imam svoje razloge zašto precrtavam ljude iz svog života, a to što oni posle o tome javno govore, to je njihova stvar. Ja neću. Seka je napravila jedan mali kiks. Neke stvari sam joj i rekla i upozorila je, ali se ona oglušila na to. Ali ja ne mogu da zaboravim ni to da je ona meni bila velika podrška kad su mi izašle nove pesme, bila je na rođendanu moje dece i ja sam neko ko to ceni. I ovog puta joj pružam jednu veliku podršku kad je reč o njenom novom albumu. Bila sam joj i na promociji da je podržim i čestitam joj. Uvek ću biti na strani žena - rekla je na početku JK za Jutjub kanal "Pravo lice estrade".

Kako je Jelena navela, najviše ju je zabolelo to što se Seka druži s ljudima koji su njoj, kako je rekla, učinilo zlo.

1/9 Vidi galeriju JK i Seka Foto: Damir Dervišagić, Nemanja Nikolić, Kurir, Printksrin, Društvene Mreže

- Seka je dobra s mojim neprijateljima. To je ono što je mene zabolelo i to mene generalno boli. Ne možeš da budeš dobar i sa mnom i sa mojim neprijateljima. To mene onda vređa jer si onda neiskren prema meni. Nije stvar u tome da je taj neprijatelj samo nekakva moja konkurencija. To je neko ko je meni činio ozbiljno zlo, a ti umesto da to osudiš kao žena i kolega, ti prelaziš preko toga i dobar si sa takvim ljudima. To je meni šokantno. Da mene Seka pozove i, na primer, kaže: "Neko me je opljačkao, neko mi je ekstremno zlo učinio", ja bih se stavila na njenu stranu i taj neko za mene ne bi postojao. Ona je vrlo upućena u sve i prešla je preko toga lagano. Pogotovo pevačice moraju da znaju da je samo pitanje momenta kada će se i njima to desiti. Svi smo okruženi izuzetno labilnim i devijantnim prevarantima, koji su tu samo zarad ličnog interesa i dobiti. Onog trenutka kad im se zavrne slavina, oni pokažu pravo lice. Što je najstrašnije, pevačice to znaju, milion puta su ih prevarili, izdali i opljačkali, i one opet prave istu grešku. Kod mene se to neće više desiti jer sam bukvalno precrtala sve jer su svi pokazali svoje pravo lice i da su sa mnom bili samo i isključivo iz materijalne koristi. Tu nije bilo ni prijateljstva, nikakve ljubavi, zahvalnosti i poštovanja, kad su oni mogli tako lako da me opljačkaju, prevare i zabiju nož u leđa - istakla je JK.

Savet za Daru Bubamaru

Karleuša se osvrnula i na još jednu bivšu drugaricu - Daru Bubamaru, koja je nedavno izjavila da ona nikad ne bi nosila kostim sa mrežom preko lica, jer ona ima hitove pa joj to nije potrebno.

Foto: Dragana Udovičić

- I ja želim da imam hitove i karijeru kao Dara. Možda ću jednog dana i imati, pošto za 31 godinu karijere ih nemam (smeh). Pozdrav za Daru. Volela bih da malo povede računa kada izjavljuje takve stvari. Ja baš biram reči da nikoga ne uvredim - zaključila je pevačica.

Pokušali smo da dobijemo Sekin i Darin komentar na ovu temu, ali nam se one nisu javljale na pozive i poruke.

Kurir.rs

JK: