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Nekadašnji 29. novembar, Dan Republike, bio je jedan od datuma koji su se posebno obeležavali širom bivše Jugoslavije. Bio je to dan kada su se porodice okupljale, slavilo se uz bogatu trpezu, a muzika je bila neizostavan deo svakog veselja.

Iako se država odavno raspala, mnoge pesme iz tog vremena nastavile su da žive, a njihovi izvođači ostali su upamćeni kao velike zvezde čije su hitove pevali ljudi od Vardara do Triglava. Neki od njih su to i danas.

Muzička scena nekadašnje Jugoslavije bila je izuzetno bogata, a pojedini izvođači uspevali su da osvoje publiku u svim republikama. Njihove pesme slušale su se na radiju, puštale na porodičnim okupljanjima, svadbama i proslavama, a mnogi stihovi postali su deo kolektivnog sećanja.

Pesme Zdravka Čolića postale evergrin

Među najvećim zvezdama tog vremena svakako je Zdravko Čolić, čije su brojne pesme postale evergrin. Njegova popularnost nije poznavala granice, a koncerti širom regiona decenijama su potvrđivali koliko publika voli njegovu muziku.

1/6 Vidi galeriju Lepa Brena i Zdravko Čolić Foto: Shutterstock, ATA images, R.Z./ATAImages, MONDO/Matija Popović

Posebno mesto pripada i Lepoj Breni, koja je tokom osamdesetih godina postala jedna od najvećih muzičkih zvezda Jugoslavije. Pesme poput "Mile voli disko“, "Čačak, Čačak“ pevale su se na gotovo svakom veselju, a njena popularnost prevazišla je granice tadašnje države.

Među najvećim zvezdama tog vremena je i Vesna Zmijanac, čije su pesme obeležile čitavu jednu epohu narodne muzike. Hitovi „Nevera moja“, „Kazni me, kazni“ i drugi pevali su se širom nekadašnje Jugoslavije, a njena harizma i specifična boja glasa učinili su je jednom od najvoljenijih pevačica na ovim prostorima. Vesna je decenijama ostala verna publici, a njene numere i danas redovno odzvanjaju na veseljima i koncertima.

1/6 Vidi galeriju Vesna Zmijanac i Miroslav Ilić Foto: Privatna arhiva, Damir Dervišagić

Nezaobilazno ime je i Miroslav Ilić, čije su numere „Voleo sam devojku iz grada“, „Nije život jedna žena“ i „Polomiću čaše od kristala“ obeležile brojne generacije. Njegov prepoznatljiv glas i pesme koje govore o ljubavi, rastancima i životu i danas imaju vernu publiku.

Neda Ukraden traje decenijama

Svoj trag na muzičkoj sceni ostavila je i Neda Ukraden. Hitovi „Zora je“, „Šaj, šaj“ i „Vrati se s kišom“ postali su deo muzičke istorije regiona, a pevačica je tokom karijere uspela da izgradi popularnost koja traje decenijama.

Veliku popularnost uživao je i Oliver Dragojević, čije su pesme „Cesarica“, „Molitva za Magdalenu“ i „Trag u beskraju“ osvajale publiku širom bivše Jugoslavije. Njegov specifičan glas i emotivna interpretacija ostavili su neizbrisiv trag na regionalnoj muzičkoj sceni.

1/5 Vidi galeriju Neda Ukraden, Oliver Dragojević, Đorđe Balašević Foto: Promo, printscreen/youtube/Croatia Records

Među izvođačima čije se pesme i danas rado slušaju nalazi se i Đorđe Balašević. Numere „Priča o Vasi Ladačkom“, „D-moll“ i „Ne lomite mi bagrenje“ odavno su prerasle okvire običnih hitova i postale deo kulturnog nasleđa prostora nekadašnje zajedničke države.

Posebno mesto u muzičkoj istoriji bivše Jugoslavije pripada i grupi Bijelo dugme, koja je obeležila čitavu jednu epohu rok muzike. Bend predvođen Goranom Bregovićem iznedrio je brojne hitove koji se i danas pevaju, među kojima su „Đurđevdan“, „Lipe cvatu“, „Ružica si bila“, „Tako ti je, mala moja, kad ljubi Bosanac“ i „Selma“. Njihova muzika dopirala je do publike širom tadašnje države, a koncerti su okupljali hiljade ljudi. I danas, decenijama nakon najveće popularnosti benda, ove pesme zauzimaju posebno mesto u kolektivnom sećanju generacija koje su odrastale uz njih.

1/5 Vidi galeriju Bijelo dugme i Riblja čorba Foto: Promo

Veliki pečat rok muzici bivše Jugoslavije dala je i grupa Riblja čorba, predvođena legendarnim Borom Đorđevićem. Njihove pesme „Lutka sa naslovne strane“, „Ostani đubre do kraja“, „Pogledaj dom svoj, anđele“, „Kad hodaš“ i „Amsterdam“ slušale su se širom tadašnje države. Prepoznatljivi tekstovi, snažna energija i specifičan muzički izraz učinili su ovaj bend jednim od najvažnijih predstavnika jugoslovenskog roka. Njihove numere i danas imaju posebno mesto kod publike koja je odrastala uz njih.

Šaban osvojio region

Među pevačima koji su ostavili neizbrisiv trag na muzičkoj sceni bivše Jugoslavije posebno mesto pripada Šabanu Šauliću, kralju narodne muzike. Njegov prepoznatljiv glas i emotivne interpretacije osvojili su publiku širom regiona, a pesme „Dođi da ostarimo zajedno“, „Dva galeba bela“, „S namerom dođoh u veliki grad“ i „Verujem u ljubav“ postale su evergrini koji se pevaju i danas. Šaban je svojim talentom obeležio generacije, a njegova muzika ostala je živa i nakon njegove smrti.

1/6 Vidi galeriju Šaban Šaulić Foto: Sonja Spasić, Kupindo Printscreen, Privatna Arhiva

Iako danas živimo u drugačijim vremenima i u različitim državama, muzika je ostala jedna od najjačih veza sa zajedničkom prošlošću. Pesme koje su nekada odzvanjale širom Jugoslavije i dalje se pevaju na koncertima, slavljima i porodičnim okupljanjima, podsećajući na vreme koje mnogi pamte sa posebnom nostalgijom.