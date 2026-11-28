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Bojan Simić (45), bivši suprug Ivane Šašić, poginuo je u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila noćas na Zvezdari u Beogradu.

On je javnosti bio poznat po braku sa pevačicom i učešću u Zadruzi, a pre tragedija nije imao sreće u ljubavi.

Njegovoj izabeanici je zasmetalo to što su njeno ime i fotografija povezivani sa imenom i slikom Ivane Šašić, kao i to što je čitava priča dobila prizvuk rijaliti dešavanja, od kojih se, kako kaže, oduvek ograđivala.

"Naslovi su me poremetili"

- Ja samo da se oglasim i kažem da sam napravila s**nje. U stvari nisam, nego sam jednostavno završila. Apropo moje veridbe, samo da kažem veridbe nema. Tri dana ratujem sa ljudima, pričama i naslovima. Vi mene znate odlično kakva sam i kako funkcionišem, jako sam posvećena poslu, radu, seminarskim radovima, istraživanjima... Mene naslovi poput ovih vezanih za veridbu mene i Bojana Simića su poremetili, a ja sam osoba koja ima svoj život koji je ostvaren i dovoljno svojih problema da bi mi se taložili dugi - rekla je ona, pa nastavila:

1/8 Vidi galeriju Bojan Simić Foto: Prinskrin, Printskrin

- Danima se borim sa svim, on je okačio video jedan na profil i to je sve što je uradio. Druže, jel treba ja da se borim? Svi znaju moj odnos prema rijalitiju. Veridbe nema, a pravo da vam kažem bila sam zatečena tom veridbom, zbunjena i uhvaćena na brzinu ispred tržnog centra. Nisam znala šta me je snašlo, mislim da je bilo prerano. Boki je jako dobar dečko i nosio se po onom starinskom, mi nismo nikada ništa imali sem muvanja i dva - tri poljupca. On je posle neke naše svađe i prekida komunikacije shvatio da treba da me veri i da ćemo usputno graditi taj neki naš odnos. To je mene malo ugušilo kao i mediji jer neću da me blate kroz rijaliti priče. Bojan je dobar momak i ovo nema veze sa njim nego sa mnom, ne jer nisam dovoljno jaka nego zato što se plašim svoje jezičine. Ne želim da me iko spaja sa ikakvim raspan**kačama, sa nikakvim pevaljkama i tim u koga je bio zaljubljen. Ništa protiv njega, on je uradio ono o čemu bi svaka žena maštala.

1/5 Vidi galeriju Bojan Boki Simić zaprosio partnerku Foto: Printscreen Instagram

Olivera je na kraju priznala da ni sama ne zna zbog čega je pristala na veridbu, navodeći da je možda na takvu odluku uticalo to što je dugo bila sama. Istakla je i da joj je važno da zaštiti sebe i svoju porodicu od daljih neprijatnosti.

- Ne znam ni što sam bila verena, šta mi bi da ne mućnem svojom glavom. Verovatno zato što sam dugo sama. Ovo nije pravdanje, želim da skinem ljagu sa sebe, imam i ja dete i porodicu i to mi ne treba - zaključila je Olivera u svom obraćanju na TikToku pre nekoliko dana.

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