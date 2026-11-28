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Ljubavna priča pevačice Ivane Šašić i Bojana Simića, koji je sinoć izgubio život u stravičnoj saobraćajnoj nesreći na Zvezdari, završena je burnim razvodom nakon njegove prevare sa 14 godina starijom gospođom.

Ivana je svojevremeno otvoreno govorila o krahu njihovog braka, otkrivajući šta je dovelo do rastanka. Iako joj razvod u tom trenutku nije bio lak, pevačica je priznala da joj je krah tog odnosa na kraju doneo veliko olakšanje.

1/8 Vidi galeriju Bojan Simić Foto: Prinskrin, Printskrin

"Hvala što me je prevario"

- Hvala mužu što me je prevario. Hvala mu, jer drugačije ne bih mogla da ga se rešim. Moja greška je bila u izboru, ja se moje greške reših - rekla je Ivana Šašić za medije ranije.

Ona je tada istakla da nije imala mira od bivšeg supruga:

- Ja nisam mogla da ostanem živa od njega, to je bilo zvanje svaki dan, po ceo dan - priznala je pevačica.

"Kad je čuo da imam napisan testament..."

1/9 Vidi galeriju Bojan Simić Foto: Damir Dervišagić, Privatna Arhiva

Veliki šok usledio je kada je pevačica otkrila da je još pre jedne decenije napisala testament. Pominjući tom prilikom bivšeg muža sa zadrškom, prokomentarisala je tu temu.

- Pogotovu kada je čuo da imam testament napisan, i to je bio jedna od razloga - rekla je.

Ivana je svu svoju imovinu prepisala svojoj deci, postavljajući se zaštitnički prema njima:

- Sve što imam nasleđuju moja deca. Već sam napisala testament, zato što sam stalno na putu, stalno sam negde, vozim, idem, radim, noću putujem... Ne znam, može nešto da mi se desi, a oni maloletni. Da zaštitim njihove interese, da njima ostane to što sam ja stekla. Da niko nema prava da uzima njihovo, nego da zaštitim njih - iskrena je pevačica.

Šašićka je tada naglasila da je ovu odluku donela još u ranim četrdesetim godinama i da njeni naslednici do skoro nisu ni znali da postoji ovaj dokument.

- To je njihovo, ja nemam ništa. Da imaju 17 i 18 godina, ne znaju da sam napisala testament. Ja sam to uradila pre, pa ima 10 godina sigurno. Ja sam njima sve, ja moram da razmišljam o tome, o njihovom interesu. Sve pola, pola dele - zaključila je brižna majka.

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