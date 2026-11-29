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Darko Lazić u poslednje vreme najviše vremena provodi u svojoj kući u Brestaču. Pevač i njegova supruga Katarina Lazić njihov dom su opremili po poslednjoj modi, a i pevač kao i njegova supruga često na društvenim mrežama dele trenutke iz njihove porodične oaze.

Darko je rano jutros objavio fotografije iz svog doma, a kako se može videti kod njih već vlada novogodišnja euforija. Ogromna jelka nalazi se u dnevnoj sobi, a na njoj posebno se izdvaja velika mašna koja prekriva celu jelku. Tu su i lampice, ukrasi, jastuci sa novogodišnjim motivima, ali i patofne koje se savršeno uklapaju u dekoraciju.

Pevač je jutro započeo uz kafu sa suprugom Katarinom, a njih dvoje su opuštene trenutke zabeležili i fotografijom na kojoj se izležavaju na krevetu.

Foto: Printscrean

Foto: Printscrean

Foto: Printscrean

Kaća otkrila kakvu je jelku želeo Darko

Katarina Lazić otkrila je da je ove godine upravo Darko imao posebnu želju kada je u pitanju praznično ukrašavanje doma. Naime, pevač je želeo da jelka bude šarenija nego prethodnih godina, pa je supruga odlučila da mu ispuni želju, ali u granicama svog ukusa.

- Ove godine jelka je bordo. Prethodnih godina je bila uglavnom braon, ali je Darko izrazio želju da ove godine bude šarena. Ovo je maksimalno šareno što može dobiti od mene – napisala je Katarina.