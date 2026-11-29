Slušaj vest

Popularni pevač Sloba Radanović već godinama važi za jednog od omiljenih pevača među pripadnicama nežnijeg pola, a tome u prilog govori i snimak koji je postao pravi hit na društvenim mrežama.

Naime, grupa devojaka odlučila je da svojoj drugarici priredi nesvakidašnje rođendansko iznenađenje, pa joj je poklonila kartonsku figuru Slobe Radanovića u prirodnoj veličini!

Sudeći po snimcima, slavljenica je bila oduševljena originalnim poklonom, koji nije ispuštala iz zagrljaja.

Zanimljivo je da ovo nije prvi put da devojke svojim drugaricama za rođendan poklanjaju kartonskog Slobu u prirodnoj veličini.

00:16 Devojku iznenadili sa figurom Slobe Radanovića Izvor: Privatna arhiva

Očigledno je da pevač, osim izuzetnim glasom i brojnim hitovima, pažnju ženske publike privlači i svojom pojavom i šarmom, zbog kojih je jedan od omiljenih pevača među damama.

A kada već ne mogu da imaju pravog Slobu na rođendanu, izgleda da su devojke pronašle idealnu alternativu!

Podsetimo, nedavno se Sloba, ali pravi, pojavio na drugom rođendanu. Kada je išao na nastup primetio je grupu mladih koji su pravili iznenađenje prijateljici za punoletstvo, pa im se pridružio i zapevao slavljenici, koja je ovim gestom bila oduševljena.