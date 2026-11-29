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Pevačica Marina Tošić privukla je pažnju javnosti novim muzičkim projektom. Ona je snimila svoju verziju poznate pesme "Neću da budem k'o mašina", koju je pre 32 godine otepavala Svetalana Ceca Ražnatović, odlučivši da ovom obradom publici predstavi svoj muzički izraz.

Marina već godinama gradi karijeru u Bugarskoj gde je veoma poznata, ali je po poreklu iz Srbije, zbog čega joj je posebno važno da se predstavi i domaćoj publici.Da se odlično snalazi i u svetu mode, pokazala je nedavno u Novom Sadu, gde je imala čast da otvori modnu reviju poznate kreatorke Suzane Perić.

1/4 Vidi galeriju Marina Tošić Foto: Ivan Stefanov

Pored muzičkog talenta, pažnju privlači i svojim izgledom, a zbog atraktivne pojave pojedini je porede sa čuvenom glumicom Pamelom Anderson.Kako saznajemo, Aleksandar Futa Radulović dozvolio je Marini da otpeva njegov čuveni hit čiji su vlasnici on i njegova pokojna supruga Marina Tucaković.

Čini se da Marina Tošić polako osvaja i domaću scenu, a ostaje da vidimo kako će publika, ali i Ceca reagovati na novu verziju hita "Neću da budem ko mašina".