(VIDEO) KIJA I SLOBA SPASAVAJU BRAK? Kockareva doživela nervni slom, a Zorica ju je dotukla ovom rečenicom!

Kija Kockar doživela je nervni slom zbog svađe s mužem Slobom Radanovićem! Učesnica rijalitija je drhtala i gušila se u suzama, a potom je i povratila.

- Se.e mi se od priče da si ti tužna, a ja go.no! Nisi tužna koliko te oni predstavljaju. Ostavi me! Mogu i ja sad da zaplačem! Ja sam plakao pet godina, a tebe je bolela ona stvar - rekao je besno Sloba.



Kija je počela da se trese i plače, a prve su joj u pomoć pritrčale Zorica Marković, Ana Korać i Miljana Kulić.

- Što se tako ponašaš?! Ispada kao da si zaljubljena u njega, jesi li ti luda? Pusti tu priču, završeno. Gledaj da tebi bude bolje, a ne loše. Ja ne razumem zašto to sebi radiš - govorila je Ana Kiji, a Zorica je ubeđena da se njih dvoje neće razvesti i da će se pomiriti nakon učešća u rijalitiju.

- On bi trebalo makar da bude čovek i da priča s tobom. Ali ne sme od Lune. Majka i tata te gledaju. Treba džigerice da im pojedeš! Ako ti se on ne vrati, ovde me pljuni - rekla je Markovićka.



Kija se nije smirivala.

- Dođe mi da iskočim iz svoje kože i da ga zadavim! Ne znam šta više da radim - žalila se Kockarova.



Kurir / M. D., Foto: Damir Dervišagić, Kurir

Kurir

Autor: Kurir