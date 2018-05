(VIDEO) ŠOK! SLOBA JE MOJ MUŽ I IMAM PRAVO NA TO: Kija donela konačnu odluku o svom braku, a kad Luna čuje, odlepiće!

Sloba Radanović i Kristina Kija Kockar zajedno će na sceni otpevati duetsku pesmu Svetlane Cece Ražnatović i Saše Matića - "Lažov notorni".

Kijom smatra da će ona i Sloba pobediti.

"Pa, kad je bilo to, ja sam predložila da budemo par. Ljudima je to čudno, a nije čudno kad nismo u dobrim odnosima. On je prvo kao ovako i onako, a onda je pristao i shvatio je da je to... Zaista pobednički tim, shvatio je i onda smo krenuli u vežbanje, nekih sat vremena smo vežbali. Ali on je tu pored mene i vratiće me ako nešto pogrešim. Što se koreografije tiče, razmišljala sam da mu lupim šamar, jer je lažov notorni. Razmišljala sam da li da nastupam, ali moja mama je sigurno bila za to. Ovo su različite okolnosti malo, specifične. Pričali smo o nekim stvarima kad smo bili na sahrani i čini mi se da su se neke stvari promenile kad sam ustala i rekla da ga volim, ali to ne znači da bih ja išla dalje sa tim, to sam rekla da bih sebi olakšala. On je moj muž i imam pravo na to. Ja želim da budem srećna, a ne mislim da bih bila pored njega", rekla je Kija.

foto: Printscreen YT

Iako su mnogi pomislili da će se vratiti Slobi, Kija je otkrila da je Andrija Lazović ipak njen konačan izbor.

"Čula sam komentare da je on taj koji se igra sa svim tim, a onda se i ja nekad zapitam da li je sve to tako. U nekim stvarima ne mogu da ga provalim, ali sam uspela da ga upoznam dosta dobro ovde. Odlučila sam da jednostavno on i ja ne možemo biti zajedno baš iz tih nekih razloga. Čak i njegovo pokajanje ne može da izbriše neke stvari koje sam ja videla u njemu i, jednostavno, ne želim takvog čoveka pored sebe. Ima on svojih kvaliteta, ali hoću da zadržim za sebe šta sam to uvidela. Dovoljno je da i ja posumnjam da je to neka njegova igra. Nisam upućena šta se desilo, niti me zanima, a razmišljam o tome samo kad sam se ja poslednji put osećala srećno, a to je bilo kad sam bila napolju i kad sam bila pored Andrije. Razmišljala sam šta želim u svom životu. Ne želim njega koji je tmuran i takav kakav je i to što mi je uradio meni je to katastrofa. Prelomni trenutak u mom životu je da nešto učinim za sebe. Čula sam da je njoj rekao da treba da razmisli, ne znam o čemu. Znam da se njegov odnos prema meni promenio, ne znam zašto", rekla je Kija, pa oplela po muževljevoj ljubavnici.

foto: Youtube screenshot

"Iskreno, ja stojim iza svega, to neće trajati, to sam odmah rekla. Jedina prava ljubav postojala je između mene i njega. To nije prava ljubav, to je zatvoren prostor. Pruženo mu je nešto što nije imao od mene u tom trenutku. To je neko moje mišljenje, e sad - ja mislim tako, ali to morate njega da pitate. Iskreno, ja mislim da on nikad neće biti iskren i da je pogrešio neće nikad priznati, ali mislim da je shvatio, a to više nije moj problem. Ja sam njemu prijatelj i ostaću, ali moram da mislim malo i na sebe. Osušila sam se od nerviranja i zbog njega i ne želim to sebi više da radim", rekla je Kristina.

Kurir.rs/Foto Printscreen

Kurir

Autor: Kurir