MIA BORISAVLJEVIĆ SE PORODILA PRE MESEC DANA: Izgleda kao BOMBA, a evo čega se odrekla posle rođenja ćerke! (VIDEO)

Mia Borisavljević je pre samo mesec dana donela na svet ćerkicu Emu, a već sada može da se pohvali zavidnom linijom.

Doduše, pevačica je toliko pazila na kilograme da su je mesecima pratile priče da uopšte i nije trudna. Ipak, ona tvrdi kako je neke životne navike morala da promeni nakon porođaja.

"Još nisam počela da treniram, čekam da prođe onih famoznih 40 dana, pa ću da zasučem rukave. Jedem sve normalno, kao i u trudnoći, a to znači da se ne prejedam i ne gladujem. Obavezno doručkujem čim ustanem i nikad ne jedem noću. Ne pijem gazirano i sokove, ne jedem čipseve, imam konkretne obroke. Slatkiše ne mogu da izbegnem, ali sam umerena. Aktivna sam od jutra do večeri, i to su ključne stvari mog izgleda", ispričala je Borisavljevićeva.

foto: Printscreen/instagram

