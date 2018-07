O LJUBAVNOJ AFERI KEBE BRUJALA JE SRBIJA: A sada je njegova ljubavnica progovorila o pevačevim tvrdnjama da on nije otac njene ćerke!

Ljiljana Jevremović, bivša ljubavnica Dragana Kojića Kebe koja je na sudu dokazala da je on otac njene cerke Ire, užasnuta je njegovom izjavom da bi DNK analizu trebalo uzeti od pokojnog Rođe Raičevića.

"To je jedna u nizu monstruoznih izjava i postupaka Dragana Kojića Kebe u poslednjih deset godina koje je dao", kaže Ljiljana koja ističe da je on to rekao i ranije, zbog čega je ona patila.

foto: Aleksandar Jovanović

"Kako sam porodicu svog pokojnog saradnika Rođe poznavala i ostala sa njima u kontaktu dugo posle njegove smrti, bilo mi je vrlo neprijatno kada je to prodrlo u javnost. Takođe, mog saradnika, tvorca najvećih hitova na Balkanu, kompozitora Pericu Zdravkovića, zamolila sam da se izvini supruzi u moje ime, i neko vreme sam čak i izbegavala saradnju. Keba se ovom kompozitoru pre pet šest godina izvinio pred svojom suprugom", kaže i dodaje:

"Taman smo se Ira i ja smirile i zaista nas ne zanima Keba više ni živ ni mrtav ... On za nas ne postoji, postoji samo smešna obaveza njegove bogate i izabrane porodice sa smešnom cifrom koja mom detetu ne može da obezbedi ni deseti deo standarda kakav ima njen otac, a zakon ne kaže da tako može. Ali Keba može" kaže Ljiljana koja više i ne želi da njena ćerka upozna oca.

"Niko ga nikada nije terao da se tako ponaša, a sada i da hoće, Ina ceni sebe i za njega je kod nje kasno. Rekla je da bi došla na njegov poziv samo ako je on na samrti, pa da ne ispadne toliko surova. Nadam se da se ne trudi da mu oprostimo, jer stvarno smo ga izbrisale i super nam je i bilo i biće bez njega... Samo malo oblaka za rođendane i Nove Godine ali to brzo prođe", kaže Jevremovićeva.

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs/Blic/Foto: Damir Dervišagić, Aleksandar Jovanović

