SRPSKA MANEKENKA U DRUŠTVU OSKAROVCA: Sofija otkrila šta Dikaprio misli o Srpkinjama! Njegova izjava će vas ODUŠEVITI! (FOTO)

Manekenka Sofija Milošević je gostujući na televiziji otkrila da je upoznala brojne poznate ličnosti, kao što su Leonardo Dikaprio, Džastin Biber i drugi.

Srpska lepotica je navela da je glumcem druži već deset godina, a onda je progovorila o njemu.

"On je toliko normalan i toliko je skroman. Nemate uopšte osećaj da sedite sa holivudskim glumcem koji je osvojio Oskara. Jednom smo bili na večeri, sećam se da mu je prišao jedan čovek, bili smo tad sami, i rekao mu: "Baš ti je lepa devojka". Onda je on rekao: "Ne, mi smo samo prijatelji". Družimo se 10 godina. Pričala sam mu dosta o Srbiji, on zna dosta o Srbiji, zato što ima jednog druga koji je iz Srbije i koji je jako zanimljiv tip. I on stalno kaže žene iz Srbije su jake. Ja sam mu pričala o Fakultetu dramskim umetnosti, pa sam ga zezala ne znam da li ti to možeš da upišeš", rekla je Sofija.

Kurir.rs/

