PROSLAVLJENI FUDBALER STAO NA LUDI KAMEN: Kežman se opet oženio!

Mateja Kežman juče je ponovo stao na ludi kamen! Kako Kurir saznaje, proslavljeni fudbaler obavio je crkveno venčanje sa suprugom Tarom Šumonjom u Beogradu, a potom priredio skromnu proslavu za kumove, rodbinu i najbliže prijatelje.

foto: Printscreen

Budući da su mladenci krajem avgusta četvorogodišnju vezu krunisali brakom pred matičarem na Adi Bojani, bivši sportista želeo je da se sveti čin obavi i pred bogom. S obzirom na to da je Mateja veliki vernik, što je dokazao brojnim tetovažama svetaca, autobiografijom "Samo mi bog može suditi" i mnogim humatinarnim akcijama, on je želeo da se brak sklopi i u crkvi.



- Venčanju su prisustvovali kumovi, Kežmanova deca, roditelji i nekoliko prijatelja. On je sve to obavio u strogoj tajnosti kako bi sakrio od medija. Jučerašnji dan obeležio je bez pompe, onako kako njemu i Tari odgovara. Iako ima finansijske mogućnosti za gala slavlje, on to nije želeo - otkriva naš izvor.



Kežman je nedavno posetio Sabornu crkvu u Beogradu, gde se 2001. godine venčao sa prvom suprugom i majkom njegovo troje dece Emilijom Ćirić Kežman, kako bi se raspitao oko crkvenog razvoda braka sa njom.



- Pošto Mateja poštuje crkvene običaje, hteo je po svaku cenu da raskrsti sa prošlošću. Porazgovarao je sa sveštenikom i uradio sve što je potrebno - kaže naš izvor.



U toku jučerašnjeg dana stupili smo u kontakt sa jednim sveštenikom iz Saborne crkve kako bismo proverili naša saznanja, ali ostali smo bez odgovora.



- Ne dajemo komentare za medije. To je privatna stvar - rekao je sveštenik, dok je Mateja ostao nedostupan da primi naše čestitke.



Marija Dejanović



Treća sreća

Sve Kežmanove žene

Mateja Kežman u ranoj mladosti oženio se Emilijom Ćirić, sa kojom ima Lazara, Aleksandru i Jakova. Njihov odnos poljuljao se pre sedam godina, zbog čega su se i razveli. Brakorazvodna parnica dugo je trajala zbog podele imovine koja je procenjena na 6.000.000 evra. Oni su sada ponovo na sudu jer je Emilija protiv Mateje podnela krivičnu prijavu zbog neplaćanja alimentacije, iako on tvrdi da je isplatio sve do dinara, pa čak i mnogo više od toga.

Iako dugo sudski nisu bili razvedeni, Kežman i Emilija nisu živeli zajedno. On se u međuvremenu zaljubio u Mariju Perković, koja mu je rodila četvrto dete - Filimona. Živeli su u vanbračnoj zajednici, ali i to je brzo puklo. Kada je sebi obećao da se više neće ženiti, upoznao je Taru Šumonju, u kojoj je pronašao pravu saputnicu. foto: AP / Bernat Armangue

Kurir.rs

Kurir

Autor: Kurir