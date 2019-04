BOSANSKI TENISER ZAVEO POLA SRPSKE ESTRADE, A SA NJOM JE VEĆ 6 MESECI: Krio je vezu sa ovom PEVAČICOM, LUD je za njom, a sad se ONA oglasila i sve ŠOKIRALA (FOTO)

Teniser Damir Džumhur, koji je navodno bio sa mnogo poznatih dama, a posle manekenke Dejane Živković, uplovio je u vezu sa atraktivnom pevačicom Rialdom, koja ga je potpuno zaludela.

"Rialda i Damir zajedno su više od pola godine, ali za to zna nekoliko najbližih ljudi. Otkako su pre nešto više od pola godine zvanično započeli vezu, odlučili su da je čuvaju od svih. Kako je Damir sa mnogim estradnim lepoticama bio u kratkotrajnim vezama, a Rialda se razvela od dugogodišnjeg partnera, smatrali su da bi bilo loše da se za vezu sazna. Sve do pre nekoliko nedelja za njih nisu znali ni najbliži prijatelji", priča izvor.

"Svaki dan smišlja hiljadu načina da je iznenadi, kupuje joj skupe poklone i nalazi sve moguće načine da je usreći", rekao je izvor.

"Za razliku od Damira, Rialda je mnogo opreznija i vrlo pazi da se ne zaleće, jer ne želi da bude povređena sada, kada su joj karijera i nove pesme na prvom mestu - priča izvor i otkriva da pevačica trpi pritisak od Džumhurovih bivših devojaka.

"Rialda je sa bivšim mužem ostala u prijateljskim odnosima i on joj ne pravi nikakav problem zbog veze sa Damirom. To nažalost nije slučaj kada se radi o Damirovim bivšim partnerkama koje konstantno pokušavaju da im pokvare vezu. Kada je ostavio Dejanu Živković, Damir je stalno bio u nekim kombinacijama sa devojkama. Zato se sada i pojavljuju devojke koje žele da rasture to što ima sa Rialdom. Ona je nekoliko puta do sada dobila preteće i vulgarne poruke zbog veze sa njim", rekao je izvor.

Rialda: U vezi smo šest meseci Rialda se iz Milana javila i potvrdila da je u vezi sa teniserom. - Istina je, u vezi sam s Damirom. Ljubav se rodila pre šest meseci, ali sad vam ne mogu detalje otkrivati. Kad bude vreme, čuće se", rekla je kratko Karahasanović za Avaz, koja se odmara u Milanu. Na pitanje da li je Damir s njom, odgovorila je: "Ne. Nismo zajedno u Milanu".

