OVO JE MUŽ TAMARE GRUJIĆ! Upoznali smo se pa počeli da živimo zajedno! Tek posle smo STUPILI U BRAK!

Ime muža voditeljke Tamare Grujić je Vuk Đoković, i on je čovek koji joj pomaže u realizaciji emisije koju vodi! Par je udruži osnage, pa se upustio u preduzetničke vode.

"U slučaju našeg zajedničkog posla odlučili su zajednički interes i profesija. Ja sam radila na televiziji, moj suprug na filmu. On je diplomirao produkciju na Akademiji umetnosti u Beogradu, koju sam ja upisala i sada sam na trećoj godini. Nama se sudbinski desilo da smo se prvo upoznali i počeli da živimo zajedno, a onda i stupili u brak radeći poslove ispred i iza kamere. Kada se pružila mogućnost da radimo zajedno, spojili smo lepo i korisno", rekla je svojevremeno Tamara, pa dodala: "Brak između nas bio bi neodrživ da sam ja na terenu devet meseci, a on na drugim projektima. Mi zapravo radimo i živimo zajedno. S druge strane, bez obzira što imamo ista profesionalna interesovanja, karakterno smo potpuno različiti. Ja sam plahovita, on je veoma smiren tip, pravi producent. Ja sam ispred kamere, uvek tražim više, uvek želim više, tražim pomoć, novac, podršku, ljudi reaguju na mene, a on radi ono za šta ja nemam vremena, a podjednako je važno", rekla je ona.

"Gotovo uvek smo zajedno, suprug, ja i pas. Ipak, moja druga porodica je, osim mojih roditelja i sestre, moj Krsmanac. Moji prijatelji više od dvadeset godina, koji me razumeju, na Vajber grupi apdejtujemo sve na dnevnom nivou i viđamo se kad god je moguće. Ali moram da priznam da imam i druga za pozorište, pa društvo za koncerte, pa onda za razne druge društvene događaje. Veoma sam društvena i imam različite krugove društva. S obizirom na to da je moj suprug kućevan tip, kad god sam u Beogradu, gotovo uvek izlazim u život bez njega."

Kurir.rs/Hello/Foto: Printscreen

