BOMBA NAPRAVILA MUK NA BEŽANIJSKOJ KOSI! Eksplozija nas je probudila u 5 ujutro! Dok se traže napadači na studio Miloša i Filipa, isplivali NEPOZNATI detalji o napadu na muzičare

Na studio Miloša Roganovića i Filipa Miletića, tvoraca “FM pleja”, pre više od nedelju dana bačena je bomba. Slučaj još nije rasvetljen, a mi smo se uputili u komšiluk gde se nalazi studio da bismo s komšijama proverili šta se dešava od tog dana, ali i kakvi su muzičari kao susedi.

S obzirom na to da su ovde provodili više vremena nego u svojim porodičnim domovima, komšije kažu da deluju kao fini momci, zbog čega su šokirani činjenicom da neko želi da im naškodi. Najbliže komšije kažu da ih je eksplozija 28. septembra ujutru - probudila.



- Ja njih dvojicu nikada nisam videla uživo, znam ih samo iz novina. Dugo živim u ovom kraju, odnosno starosedalac sam. Ipak, tog jutra se sećam da me je eksplozija probudila. Mislim da je to bilo oko pet ujutru, spavala sam, čula sam eksploziju i odmah se probudila. Rekla sam mami da je nešto eksplodiralo, a ona mi nije verovala. Posle smo pročitali o čemu se radi i bila sam u pravu. Nisam iz tog sveta, tako da ne znam ni jednog ni drugog - kaže nam devojka, koja je izašla da prošeta psa u blizini studija na kojem stoji katanac i koji još uvek nije renoviran.

Momak koji dugo sarađuje sa njima a ima i sopstveni studio u blizini, Marko, kaže da su i Miloš i Filip dobri momci i da ne može da veruje šta se dogodilo.

- Samo sam ih tog dana video i posle toga nijednom. Popričali smo kratko, i to je to. Ne želim da im sada smetam, verovatno su u haosu oko svega. Dobri su momci, baš sam šokiran zbog toga što se dogodilo. Sarađujemo godinama, a oni takođe sarađuju i s brojnim poznatim pevačima. Baš mi je začudilo sve to - kaže nam Marko, koji nije želeo da se fotografiše.

U njihov studio su dolazile zvezde poput Tanje Savić, Rade Manojlović, Seke Aleksić, Kije Kockar, Dženana, Bobana Rajovića, Darka Lazića i mnogi drugi. Sve njih su komšije gledale kako danonoćno ulaze i izlaze nakon što otpevaju svoje nove pesme. Muzika je bila sastavni deo ovog kraja dok eksplozija nije napravila muk.

- Nisu imali mnogo stvari unutra, kompjutere i nešto od opreme malo. Mislim da oni svakako imaju još neki studio, ali ovo im je glavni u koji im dolaze svi pevači - dodaje komšija koji drži prodavnicu u blizini studija.

Filip i Miloš najavili su da će na istoj adresi sada napraviti veći i bolji muzički studio, ali očigledno je još rano, pa nisu počeli s realizacijom. Kako su rekli, materijalna šteta je bila ogromna, a dvojac je tada otkrio da nisu osigurani. S obzirom na plejadu pevača koji su klijenti Miletića i Roganovića, uskoro će njihov studio biti ponovo u funkciji, a oni nastaviti da rade. Susedi svakako vole što su im Filip i Miloš u blizini jer tako mogu mnoge javne ličnosti da vide uživo.

Tražili im da naprave zvezde Kako smo saznali, mnogi ljudi sa talentom za muziku iz Beograda, ali i unutrašnjosti dolazili su ispred studija ovog dvojca s namerom da postanu zvezde. - Neretko bi se pojavljivali razni ljudi koji su želeli da ih Filip i Miloš proguraju u karijeri. Ljudi su mislili da oni od njih naprave zvezde, ali mislim da su oni ostali pri stavu da sarađuju samo sa formiranim pevačima i dugogodišnjim klijentima - kaže jedan od komšija.

