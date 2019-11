LEPA BRENA JE U BRAKU SA BOBOM VEĆ 28 GODINA! A ovako iskrena o tome nikad nije bila: Nas je život IZOŠTRIO!

Lepa Brena i Boba Živojinović 7. decembra proslaviće 28 godina braka, a pevačica je tim povodom otkrila kako su uspeli da se izbore sa svim izazovima koje je život nosio.

"Boba i ja smo ušli u brak kao ostvareni ljudi, gde smo prošli puno toga stvarajući svako svoju karijeru u svom domenu. Naravno njegova karijera je bila svetska i naglo je prekinuta. Morao je rano da odraste, jako je rano dobio prvo dete. Znate, život vas šiba, traži od vas velike rezultate i traži da odrastete mnogo ranije. Čovek ne može da bude preterano dugo zanesen, ja sam počela da radim još od svoje 16. godine. Htela sam još na fakultetu da se zaposlim i izdržavam se, međutim to je za moje roditelje i njihov mentalni sklop bilo prekomplikovano. Mislili su - sama ja u Beogradu, kako ću, gde da radim i šta. Međutim kako se snalaze sva deca, tako sam i ja. Otišla sam u Brčko, srela članove tadašnjeg 'Slatkog greha' i posle tri meseca počela da radim. A evo, naredne godine Saša Popović i ja ćemo proslaviti 40 godina poslovne saradnje", prisetila se Brena pa dodala:

"Bobu i mene je život izoštrio i naučio ono što je najbitnije, a to je da održite zajednicu ukoliko se volite i poštujete. Mislim da se to poštovanje i ljubav nose i uče iz svoje porodice. Mi živimo u sistemu u kome žene i majke nisu cenjene, u kom je zakonski to normalno, a prosto negde u realnosti nepodrživo. Svaki dan čujemo šta se desilo nekoj ženi, majci, detetu, što mene kao javnu ličnost i suprugu, sestru, majku koja ima podršku cele familije jako pogađa."

Pevačica ne krije da su se ona i Boba suočavali sa mnogim izazovima kroz dugogodišnji brak. Ipak naučili su na koji način da održe svoju ljubav, a za to je kako pevačica tvrdi, uvek potrebno dvoje.

"Ukoliko ne podržavate ljubav, ona će se prekinuti. Ljubav je kao biljka, morate da je negujete, zalivate i da se svakodnevno trudite oko nje. Mi smo naučili kako jedno drugo da volimo i poštujemo i kada treba da budemo podrška i potpora jedno drugom. Nije dovoljno da muškarac samo ženi bude podrška, već treba da to bude uzajamno. Uvek sam bila protiv tih feminističkih i sličnih teorija, u smislu da mi ne treba da podržavamo jedni druge. Uvek treba da to radimo ako smo partneri i ako želimo dobro jedno drugom", objašnjava ona i tvrdi da samo tako deca sutradan mogu da izrastu u srećne i samostalne ljude:

"Ako imamo porodicu i decu, to je jedini način da ona sutra izrastu u normalne ljude i da nemaju teške traume iz detinjstva. Da kad rašire krila i krenu da odlete iz tog gnezda, budu srećna, zdrava i puna ljubavi, a pre svega normalna, a to je jako bitno."

Ipak, Brena tvrdi da ukoliko partneri nisu srećni u braku, ne treba po svaku cenu da ostaju u zajednici.

"Bez obzira na sve, smatram da ukoliko nema ljubavi, nema ni podrške. Bolje dobar razlaz nego mučenje u nekoj vezi."

Inače, zbog Brenine i Bobine svadbe tog 7. decembra 1991. prekinut je dnevnik, a svi mediji u regionu nazvali su je svadbom veka.

"Kada vidimo da se negde pojavi tekst o svadbi u medijima, onda se setimo tih dana i koliko je to bilo zanimljivo i lepo za nas. Tad obično prepričavamo anegdote i smejemo se", kaže Brena i komentariše to što su se ona i Boba u toku svadbe uživo uključili u dnevnik:

"Mi danas živimo u vreme poremećenih vrednosti, u medijima se pojavljuju ljudi koji nikada ne bi trebalo da se ekranizuju. Mislim da smo Boba i ja tada imali kredibilitet i rezultate koje su ljudi cenili i poštovali, a koji su apsolutno relevanti da mi budemo na televiziji."

