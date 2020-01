NEVEROVATNA AKCIJA U TRAVELLAND-U: LETUJTE U HOTELIMA PO CENI APARTMANA!

Vreme je da polako počnete da planirate letovanje, a „Travelland“ je, kao i uvek, tu da Vam u tome pomogne i ponudi najbolje opcije!

U predrgađu Patre nalazi se Porto Rio 4*, okružen zelenilom i smešten na površini od 35 000m². U ponudi hotela su: barovi, bazeni, dečje igralište, teniski teren, spa i velnes centar. Usluga je all inclusive. U hotelskom restoranu možete uživati u raznovrsnim specijalitetima i prelepom pogledu na more, koji se pruža sa verande. Sobe su prostrane i skladno uređene. Za ovaj hotel je aktuelan popust do 35%, pa 7 noći za dvoje odraslih i dete do 12 godina možete obezbediti po ceni od 530€!

U tradicionalnom ribarskom mestu, ušuškanom u slikovitom zalivu Porto Heli nalazi se Aks Porto Heli 4*. Iz elegantno uređenih soba pruža se očaravajući pogled na more i uređene vrtove, kao i na ostrvo Spetses, na koje se u svakom trenutku lako može stići vodenim taksijem. Jednostavan stil, označen grčkim motivom, komfor, sigurnost i kvalitetna usluga su ono što ovaj hotel nudi svojim gostima. Uz popust do 23%, 7 noći za dvoje odraslih i dete do 12 godina možete obezbediti po ceni od 539€!

Grand Otel 4* je hotel sa najboljom lokacijom u Haniotiju: smešten je u centru, na samoj plaži, pored gradskog parka. Sastoji se od dve zgrade između kojih je parking. Raspolaže sopstvenom plažom i bazenom i nudi izuzetnu uslugu restorana, bara, snack-bara na plaži, wifi internet. Sobe su opremljene radiom, telefonom, frižiderom, klima-uređajem i sve imaju balkon sa pogledom na more ili dvorište. U ovom hotelu možete odsesti uz popust do čak 55% i ceni od samo 399€ za 7 noći za dvoje odraslih i dvoje dece do 6 i 12 godina!

Grand Victoria Hotel 2* nalazi se oko 400 m od centra Haniotija i 350 m od plaže. Hotel ima baštu i mali bazen, restoran, bar. Smešten je na mirnoj lokaciji i idealan za opuštanje. Sve sobe poseduju klima uređaj, satelitsku televiziju, telefon, terasu i kupatilo, dok neke imaju i čajnu kuhinju. I za ovaj hotel je obezbeđen popust do 55%, pa 7 noći za dvoje odraslih i dvoje dece do 6 i 12 godina možete platiti od 285€!

Hotel Aqua Mare Resort 3+* se nalazi na privatnoj plaži u mestu Melisi, u jednom od najlepših područja Korinta. Sobe hotela su prostrane, sa predivnim pogledom na more i planine. Na terasi hotela se možete sunčati i uživati uz besplatan engleski doručak, u večernjim satima se možete opustiti u baru na plaži, a za odličan provod i ples do kasno u noć tu je noćni klub. Uz popust do 23%, 7 noći za dvoje odraslih i dete do 12 godina možete obezbediti po ceni od 509€!

Na oko 2km od Nikitija, na prelepoj plaži Akti Koviou, smešten je Makednos Hotel 2*. U glavnoj zgradi hotela nalaze se recepcija i restoran, a sobe su smeštene u dve susedne zgrade. U zajedničkim prostorijama zgrade obezbeđen je besplatan wi-fi internet, a gosti su na raspolaganju i: parking, restoran i a la carte restoran, bazeni, barovi i igralište za decu. Uz popust do 30%, 7 noći za dvoje odraslih i dete do 12 godina možete platiti samo 225€!

