ZA KOLA JE DALA 360.000 €, A BUBU I DŽALU ISPALILA ZA 2.000?! Folkerka prestala da im se javlja, nastao potpuni FIJASKO!

Dara Bubamara hvali se time da dosta zarađuje, kupuje skupe stvari i nekretnine, a s druge strane, saradnicima ne plaća pesme koje su joj napisali. Na spisku onih kojima folkerka duguje su i Džala Brat i Buba Koreli, a u pitanju je iznos od 2.000 evra.

Dvojac iz Sarajeva je za Bubamaru 2018. uradio pesmu "Amnezija" i ona im je unapred dala veći deo novca. Dogovor je bio da ostatak plati kad sve bude gotovo, ali im se otad nije javljala. Prema rečima našeg izvora, bliskog Džali i Bubi, njih dvojica nemaju nameru da jure Daru za dug, jer je za njih to mali iznos.

"Sve je bilo u redu, čak je ona i hvalila pesmu kako je super urađena i bila je zadovoljna reakcijom publike. Ta pesma danas na Jutjubu ima blizu 12 miliona pregleda, što je u njenom slučaju možda i najslušaniji hit poslednjih godina. Dara nije ispoštovala dogovor da isplati još dve hiljade evra po objavljivanju spota na Džalinom i Bubinom kanalu, jednostavno se više nije javljala. Mogla je barem da pozove i da kaže zašto neće da plati", kaže naš sagovornik.

Da nije u pitanju oskudica i manjak posla, Dara je i sama pokazala više puta. Samo tokom prošle godine pazarila je vredan stan u Atini, čiju vrednost nije otkrila, a posle nekoliko meseci kupila je i "mercedes", koji košta 130.000 evra. To je pevačicin treći po redu automobil, s obzirom na to da je odranije već imala "porše" od 120.000 evra, kao i džip "rendž rover" od 110.000 evra. Ukupno je za četvorotočkaše dala oko 360.000 evra, pa je sasvim jasno da ona ima para, ali neće da vrati dug bivšim saradnicima.

Doduše, treba napomenuti i to da Bubamara ne isplaćuje automobile odjednom u kešu, već to radi preko lizing firme Dragane Mirković, tako da svakog meseca mora da plaća po 600 evra za to, sa sve kamatom od pet odsto.

Menadžer Džale i Bube nije se javljao, dok nam je pevačica kratko poručila da nikome ništa ne duguje.

"Laž (smeh). Pitajte Džalu, koja izmišljotina", tvrdi ona.

Marina Tucaković optužila pevačicu DARA JE MNOGIMA DUŽNA Isto ovako Dara je reagovala i pre pet godina, kada ju je Marina Tucaković javno optužila da joj duguje pare. "To je laž! Ako je to Marina rekla, treba da je bude sramota! Ona zna da sam ja jedina pevačica koja je uzimala od nje po deset -petnaest pesama za album i unapred plaćala. Da ti ne pričam o tome kako sam joj poklanjala haljine. Kaže mi: 'Lepe su ti naočare', i ja joj poklonim iako su 'kartije' i koštaju hiljadu evra. Ona popije, pa ne zna šta priča. Moja poslednja dva hita nije radila Marina, pa čim ne radiš sa njima, odmah si ružan, dužan i ništa ne valjaš", u dahu je tada ispričala ona, dok je Tucakovićeva ostala pri svojim tvrdnjama: "Nije Dara samo meni dužna, mnogima je. Kako je nije sramota tako da govori!" foto: Filip Plavčić

