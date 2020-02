MILICA PAVLOVIĆ PROVOKATIVNIJA NEGO IKAD! Snimila sam pesmu za zaljubljene

Milica Pavlović rešila je da iznenadi publiku novom pesmom i spotom za Dan zaljubljenih.

Popularna pevačica otišla je korak dalje nakon više od godinu dana od izlaska albuma. Iako nije htela da otkrije kako se pesma zove, otkrila je neke detalje.

- Čim sam čula prve taktove pesme, znala sam da je to ono što sam čekala. Moram priznati da me skoro neka pesma nije toliko zaintrigirala, probudila u meni neku čudnu emociju i navela me da pomislim: „Hej, pa bilo bi kul ljubiti se uz ovo!“ - rekla je Milica i dodala:

- Moraćete da sačekate da spot izađe i da vidite s kim sam se to mazila. Spot će prikazati moju emotivnu stranu. Moja publika će videti Milicu kakvu dosad nije imala prilike. Priznajem da video obiluje mnoštvom seksi scena, ali pesma je zaista takva da nosi sa sobom neku čudnu, suptilnu erotiku. Uostalom, videćete o čemu pričam kad budete čuli i pogledali spot - rekla je Milica.

foto: Promo

Kurir / J. S.

Foto: Promo

Kurir