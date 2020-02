MILICA PAVLOVIĆ U LJUBAVI STATUS KVO! Bivši joj na nastupe dolaze sa devojkama, a njena reakcija ih totalno OHLADI!

Milica Pavlović važi za jednu od najuspešnijih pevačica koju su iznedrile "Zvezde Granda", ali nijednom otkako je na estradnoj sceni nije uslikana sa jačom polovinom.

"Trudila sam se da privatan život zaštitim koliko mogu, iako sam svesna da sam kao javna ličnost izložena privatno i poslovno. Uvek sam bila iskrena sa svojom publikom i sigurno da ne bih krila da sam zaljubljena", kaže Milica.

"Senjorita" obično govori kako je usamljena.

"U svakoj pesmi koju sam otpevala do sada utkala sam deo sebe. Tako da i ova govori o tome da sam u fazi status kvo. Kod mene je mirno more, nažalost. Više puta sam rekla da želim da se taj status promeni, tako da se nadam da će mi ova 2020. godina, koja je uveliko počela, doneti strast. Neka ova crvena boja nasluti to", kroz osmeh kaže Milica.

foto: Promo

Milica nikada nije krila da je temperamentna kako na sceni, tako i ljubavi, te da voli da je muškarac samo njen.

"U ljubavi sam pravi detektiv, ali to ne smem da obrazložim kako ne bih i dalje bila sama", kroz osmeh kaže Milica, na čije nastupe dolaze i bivši momci.

Pavlovićeva ne krije da je sa mnogima od njih ostala u dobrim odnosima, ali nisu u stalnom kontaktu.

"Dolazili su da uživaju i sa devojkama, ja se uvek pristojno javim, mahnem, da ne bi ispalo da sam uobražena".

foto: Privatna Arhiva

