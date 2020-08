SEVERINA 7 DANA ZATVORENA U STANU ZBOG KORONE! Sad se obratila svima i uputila fanovima JAKE reči

Pevačica Severina Kojić oglasila se pre nešto više od sedmicu dana na svom Instagram profilu gde je obavestila javnost da je zaražena korona virusom.

Drage moje i dragi moji, ne znam kako da vam svima zahvalim na neverovatnoj brizi. Ne stižem odgovoriti i zahvaliti svima, ponekad se moram i odvojiti od telefona. I dalje sam dobro. Vreme u samoizolaciji uglavnom provodim, osim prčkajući po mobilnom, lagano spremajući, pomalo čitajući, pasionirano gledajući serije… i plešući! Tako volim plesati da se izvinjavam susedima na ponekad preglasnoj muzici. Klubovi su zatvoreni nakon ponoći. Poštujmo to! Ali to vas ne sprečava (kao i mene) da ne zaplešemo gde god sad bili… Bred Pit poludi… P.S. voli vas vaša Seve odavde do Tokija i natrag - napisala je Severina.

