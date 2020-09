PRVI INTERVJU MARKA MILJKOVIĆA NAKON ŠTO JE ZAPROSIO LUNU! Progovorio o SVADBI, a evo kakav ŠOK se desio USRED NOĆI!

Sinoć je Marko Miljković zaprosio Lunu Đogani, te joj je tom prilikom priredio nezaboravno veče. Organizovao je glamuroznu proslavu i mislio na svaki detalj.

- Hteo sam 1. septembra, ali drug mi je rekao, prijatelj s kojim sam se dogovarao da ipak nećemo imati vremena da sve organizujemo kako sam ja zamislio. Ja sam hteo sve to odmah, međutim, on mi je predložio da sačekamo nekoliko dana da sve odradimo kako treba, dekorišemo prostor. Znam da Luna voli da sve to bude lepo dekorisano. I da bi to stigli, morali smo da pomerimo za 6. septembar i ispalo je sve kako treba.

Da li je bilo teško da sve to organizuješ, a da Luna ne sazna?

- Da. Katastrofa. Svaki dan sam bio u haosu. Tresao sam se da ne sazna. Jer svaka sitnica kod nas bukne, za čas se sazna. Bilo je dosta ljudi koji su učestvovali u organizaciji, a ćutali. Pet dana su držali jezik za zubima. Hvala im na tome da Luna ne sazna ili da ne dođe do nekih ušiju do kojih ne bi trebalo da dođe. Imamo dosta hejtera. Na kraju je sve ispalo perfektno i ja sam prezadovoljan.

Luna je skakala od sreće. Šta ti je kasnije rekla kada ste ostali sami?

- U šoku je. Noćas nije mogla da veruje. Probudila se u toku sna nije mogla da veruje i gledala na ruci da li je tu prsten. Još uvek stoji. Kada je videla pristen i iznenadila se. Znači nije bio san. Ona je presrećna. To je bilo za očekivati, meni je baš drago da je ona presrećna. I ja sam presrećan. Idemo sada dalje.

Svakom muškarcu je treško da izabere prsten koji će fascinirati buduću mladu. Kakav je bio slučaj kod tebe?

- Nisam imao pomoć, sam sam ga birao i ubo sam da bude perfektan za nju. Niti je prevelik, niti joj smeta. A prelep je i ima plavi safir, kao što su njene oči. Gledao sam to po njenim očima da taj mali safirčić bude idealan. Birao sam ga jedno sat vremena. Predomišljao se da li ovaj da li onaj, pa napravio uži krug, 5- 6, prstenja pa pogledam. Bio sam dosadna mušterija. Na kraju sam odabrao baš pravi i to mi je drago. Ona je oduševljena.

Da li su ti tvoji odmah čestitali, posebno mama, za nju si vezan. Šta ona kaže?

- Mama je presrećna. Ona je saznala pre nekoliko dana da ću da je verim. I presrećna je zbog toga. Mama je podržala i ima reči hvale za nas. Ona obožava Lunu. U ogromnom imperativu priča o njoj.

Za razliku od tvoje mame, Anabela baš i nije bila upućena i saznala je od novinara da si verio njenu ćerku. Da li vam je poslala poruku, pozvala da vam čestita.

- Ne bih da pričao o njoj. Ne znam to moraš da vidiš sa Lunom.

Da li planirate skorije svadbu?

- Razmišljamo o tome, a kada će to konkretno biti još ne znamo. Nešto smo pričali da to bude na proleće, ali da ne malerišemo. Polako. Trebalo bi u narednih godinu dana. Zavisi od nas. I kada uslovi dozvole što se tiče korone. Videćemo kako će se stvari odvijati.

