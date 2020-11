KADA JE DUVALA KOŠAVA NA PROZOR SMO ZAKUCAVALI ĆEBE: Srpski gejmer živeo u BEDI u selu Drmno, a danas zgrnuo SILNO BOGATSTVO

"Još kad sam mali bio uvek su govorili u društvu 'Stefane, kuća ti izgleda kao da je isečena na pola.' Nisam obraćao pažnju, učen sam od svojih roditelja da nije bitan spoljni izgled, bilo kod čoveka ili kod rođenog doma, bilo je bitno da li je ta porodica koja živi u toj kući srećna", govorio je Stefan Vuksanović Muđa koji danas, kao influenser i gejmer zarađuje na desetine hiljada evra i u vezi je sa uticjanom influenserkom Janom Dacović.

On je otkrio da nije imao osnovne uslove za život.

- Iako je prokisnjavalo, prozori stari i nije imala fasadu, mi smo bili srećni. Hvala Bogu pa sada možemo da obezbedimo, da ulepšamo naš dom, uz rad i muku smo zajedno to uradili. Nikada neću zaboraviti to vreme kada duva košava, a u mojoj sobi (gore desni prozor) je moralo da se zakuca ćebe jer je uvek bilo hladno. Život me svakog dana uči da će na kraju dana uvek biti dobro, uvek izađe nešto lepo iz svega što prođete u životu. Ja sam ovo naučio uz moje roditelje, koji su uvek pozitivni oko svega što nam se desilo, kakva god finansijska situacija bila. Tu smo, zdravi smo, sve ostalo će doći kada bude bilo vreme, valjda je sada to vreme, vi ste stvorili to vreme za nas, hvala sinovi - otkrio je Stefan Vuksanović Muđa o sebi.On, inače, dolazi iz mesta Drmno, kod Kostolca.

Kako se vidi na fotografijama kuća je izgrađena, a porodica je počela mnogo bolje d zarađuje zahvaljujući nejgovom uticaju i gejmingu, a čak su i njegovi roditelji postali poznati na društvenim mrežama.

