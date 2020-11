KEBA PRVI OTKRIO DA SEVERINA IMA DRUGOG: Folker odmah obavestio sina Igora o pevačicinoj AFERI!

Već danima javnost u regionu bruji o novoj ljubavnoj vezi Severine Kojić i Tomislava Voštinića, vlasnika vinarije iz Hrvatske, o čemu je Kurir prvi pisao.

Iz dana u dan isplivavaju novi detalji te romanse, pa smo tako saznali od izvora bliskog pevačicinom svekru Draganu Kojiću Kebi da je on prvi razotkrio snajkino neverstvo.

Kada je folker, prema rečima našeg sagovornika, došao do potvrde te informacije, on i njegova supruga Olja su sve ispričali svom sinu. Navodno, to se odigralo letos, kada je Severina uveliko bila u rodnoj Hrvatskoj i nije joj padalo na pamet da dođe u Beograd.

Pevač i njegova žena su preko prijatelja iz Zagreba saznali da je ona u šemi sa Voštinićem. Tada je Igor obavio razgovor sa Severinom i predočio joj saznanja njegovih roditelja, pa je došlo do još veće svađe između njih dvoje. Kojićeva je nakon nekoliko dana na Instagramu napisala da su krivci za probleme u njihovom braku upravo Keba i Olja.

- Pokrovitelji su Olja i Dragan. Molim te, izuzmi me iz ovog, pokrovitelji su Olja i Dragan - napisala je tada ljutito pevačica nakon što je Igor optužio njenog bivšeg partnera i medije da previše vode računa o njegovom braku. Kako tvrdi naš izvor, Igor u početku nije verovao svojim roditeljima, pa je tako pokušao da izgladi poljuljan odnos sa Severinom, dok se i sam nije uverio da mu je supruga neverna, kada je i odlučio da stavi tačku na svoj brak.

Nakon ovoga, Severina je otpratila sve članove porodice Kojić sa Instagrama - Kebu, Olju, kao i Igorovu sestru Natašu Kojić Tašu, a nedugo potom je pokupila sve svoje stvari iz kuće Kojićevih, gde je redovno boravila kada je dolazila u Beograd. Pokušali smo da stupimo u kontakt sa Severinom i porodicom Kojić, ali nam se oni nisu javljali na pozive.

