DARKO LAZIĆ VOZIO NEREGISTROVAN AUTO I BEZ VOZAČKE DOZVOLE: Napravio štetu od 1.000.000 dinara i slupao dva parkirana vozila!

Darko Lazić doživeo je saobraćajnu nesreću u ponedeljak uveče, kada mu je u mestu Prhovo, između Pećinaca i Šimanovaca, pukla guma, zbog čega je udario i srušio banderu. Vozilo marke "mercedes", kojim je pevač upravljao, u vlasništvu je njegove verenice Marine Gagić, a prilikom udesa oštećena su još dva auta. Na njih je, prema rečima našeg izvora, pala bandera u koju je Lazić udario, tako da će on morati da plati svu štetu. Prema prvim procenama, to će ga koštati više od milion dinara, a moraće i da plati kaznu zbog saobraćajnog prekršaja.

Jedina olakšavajuća okolnost za pevača jeste to što je krivicu prihvatio njegov prijatelj koji je s njim bio u autu, tako da Lazića nadležni organi ne terete za to što nema vozačku dozvolu i što auto nije registrovan. Ovo je pevačev ko zna koji po redu prekršaj, a sudeći po njegovim komentarima i objavama na Instagramu, njemu je sve ovo smešno i zabavno, pa je nakon udesa slavio s trubačima. Nema ni trunku odgovornosti u saobraćaju, što mnoge čudi, s obzirom na to da je doživeo tešku nesreća u novembru 2018. godine, kada je jedva preživeo i nedeljama bio u komi. Nakon toga Lazić je više puta uhvaćen kako krši zakon za volanom iako nema vozačku dozvolu.

Sada je ponovo doživeo nezgodu, na njegovu sreću manju, pa su i on i saputnici, od kojih je jedan bio i reper Mili, prošli bez povreda. - Znači kidamo bandere na spotu, ide gas. Znači ono, grmi. E, gde su braća, je l' ima trubača? Daj malo trube ovde! Daj malo, je*em mu sunce, vidi braća ovde. Pošto smo otkinuli banderu, poneli smo je da snimimo spot - govorio je Lazić u momentu kad su prolazili svirači s kojima se posle zabavljao.

Antrfile Nisu se dogovorili Darko negira, PR potvrđuje Lazić se juče oglasio za pojedine medije i rekao kako nije istina da je imao udes. - Ovo je stvarno više strašno. Evo me na snimanju spota. Nije istina, ljudi, pa dokle više? Nisam imao udes - rekao nam je Darko, dok su pre toga iz njegove PR službe potvrdili da je došlo do udesa, a mi smo došli u posed fotografije njegovog oštećen automobila: - Bio je s prijateljem, zakačio je bankinu, ništa veliko se nije desilo.

