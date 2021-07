ŽENI SE MIKI IZ KUPINOVA! Đuričić otkrio detalje o VENČANJU, ceremonija tik pred ulazak u ZADRUGU 5: Definitivno smo odlučili!

Miki Đuričić, učesnik rijalitija, rešio je da konačno, u 44. godini, stane na ludi kamen.

foto: Damir Dervišagić

Iako već godinu dana živi sa svojom izabranicom, koja mu je prošlog avgusta podarila ćerku Dunju, poznati pčelar iz Kupinova rešio je da sa njom ode pred matičara. Na pitanje da li je istina da se ženi rekao nam je:

- Pa, mi smo već zajedno, to mi je žena, živimo zajedno već godinu dana, samo ćemo sad da se venčamo i zvanično. Planirali smo da to bude 4. septembra, pre nego što ja uđem u "Zadrugu". Sad ćemo prvo građansko venčanje da organizujemo, pa ćemo posle crkveno - kaže Miki i dodaje da se raduje tom danu:

foto: Printscreen/Amidži šou

- Mi smo to planirali i ranije, još pre tri meseca smo to definitivno odlučili, samo smo čekali da se stvore neki uslovi i eto, početkom septembra ćemo to, Bože zdravlja, da uradimo. Pravim veselje, naravno. Biće to u jednom restoranu, za uži krug ljudi... Porodica, prijatelji, biće lepo - rekao nam je Đuričić i dodao da neće objediniti venčanje sa krštenjem i prvim rođendanom svoje naslednice, već da će ta slavlja razdvojiti.

- Ne, neće to biti sve u jednom danu. Dunju ćemo krstiti i napraviti rođendan krajem avgusta, na dan kada je i rođena, a nekoliko dana kasnije, 4. septembra, ćemo se venčati.

Miki je, inače, nedavno potpisao ugovor za učešće u novoj, petoj sezoni rijalitija "Zadruga", a svoju emotivnu partnerku, otkako se saznalo da je ima, krije od očiju javnosti. Kako je u više navrata objasnio, njegova izabranica nije iz "javnog sveta" i ne želi da se medijski eksponira.

foto: Printscreen

