SPECIJALNE PONUDE za najposećeniju letnju destinaciju! Hurgada od 490€ / ALL INCLUSIVE, 10 noći

Kome se ide na more? Ugrabite specijalne ponude za Egipat, jer mesta je sve manje. Polasci u avgustu i septembru po najnižim cenama za takozvanu all inclusive uslugu.

Hurgada je pravi biser egipatske obale i nalazi se na Crvenom moru, sa razlogom poznatom kao „more sa sedam boja“. Ukoliko se još niste odlučili kuda ćete na odmor, ili čekate da neko to drugi reši umesto vas, evo prilike za dobre poteze. Agencija “Travelland” je obezbedila specijalne ponude za Hurgadu, najposećenije letovaliište ove godine. U pitanju su aranžmani sa slobodnim terminima već od 25.8. i boravkom na 9, 10, 11, 13 noćenja. Svi hoteli iz ponude pružaju all inclusive uslugu, ali po veoma pristupačnim cenama, po čemu je Hurgada i karakteristična. Zato nije čudo zašto se veliki broj srpskih turista opredeljuje baš za ovo letovalište.

Za direktan čarter let slobodni su sledeći termini: • 25.8-5.9. / 10 noći • 30.8-9.9. / 10 noći • 4.9-16.9. / 11 noći • 9.9-20.9. / 11 noći • 15.9-26.9. / 10 noći • 20.9-2.10. / 12 noći • 25.9-7.10. / 11 noći

Najniža cena paket aranžmana je 490 evra po osobi (10 noćenja, all inclusive). Za organizovani let kompanije AIR CAIRO, neki od datuma polazaka su: 25, 27, 28, 29, 31. avgust. Najniža cena aranžmana je 525 evra (9 noćenja, all inclusive).

Što se tiče hotela, preporučujemo samo neke iz široke ponude: ELYSEES DREAM BEACH 4*, MINAMARK 4*, LONG BEACH 4*, SUNNY DAYS RESORT & AQUA PARK 4*, SEA GUL L 4*, SWSS IN RESORT 5*, CARIBBEAN WORLD 5*.

Raspitajte se o svim potrebnim i dodatnim informacijama na adresi Dobračina 43 u Beogradu. Ili pozovite agenciju “Travelland” svakog radnog dana od 9-20h, subotom od 9-16h, ali i nedeljom od 10 do 17 časova. Za najaktuelnije ponude i važne informacije, agenciju “Travelland” možete zapratiti i na društvenim mrežama Facebook i Instagram.

