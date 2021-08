ANTONIJEVIĆ UZBURKAO ESTRADU: Muzičar tvrdi da je bio BRENIN LJUBAVNIK, ona se još nije OGLASILA!

Dragan Antonijević Arlekino, kantautor pop-folk muzike devedesetih, šokirao je javnost kada je otkrio da je bio ljubavnik Lepe Brene, prenosi Mondo.

foto: Damir Dervišagić

Dragan je muzičar koji je bio popularan osamdesetih i koji će se na javnu scenu vratiti knjigom koju je posvetio Lepoj Breni, s kojom je, tvrdi, 1993. godine bio u vezi.

Uprkos priči da je pokušala da ga poljubi kod Marine i Fute, Dragan je u jednom od ranijih intervjua otkrio da je zamalo dobio batine od Brene zbog pesme, ali i omota albuma za ploču "Baba Kurana" na kojem lutka Lepe Brene sedi na mapi Jugoslavije i pere noge u moru.

foto: Nemanja Nikolić

"Zbog pesme koju sam napisao o njoj Brena me je gađala flašom u glavu. Tada sam je kritikovao u medijima i to ju je mnogo nerviralo, pa me je napala. Gađala me je staklenim pivskim flašama. Sa deset flaša me je gađala. Srećom pa je Saša Popović reagovao. Saša me je tada spasio jer da me je pogodila u glavu, ne bih ostao živ. Ja sam nju nakon toga tužio za pokušaj ubistva. Ali Brena godinama nije dolazila na ročišta, pa sam na kraju povukao tužbu", rekao je Arlekino i dodao da joj nije oprostio ono što je uradila.

"Ona je jedna opasna žena. Smetalo joj je što sam snimio pesmu "Lepa naša Brena", koja je bila hit. U pesmi sam pričao o njenoj udaji za Bobu Živojinovića, nije moj problem što se njoj ne sviđa stvarnost".

foto: Printscreen/Youtube

Što se tiče navodne romanse, Dragan je rekao:

"Brenu sam upoznao kod pokojnog Rake u studiju i odmah mi se svidela. Vremenom se i ona zaljubila u mene, ali sam ja tada imao devojku koju sam posle ostavio jer nisam želeo da je varam. Moja osećanja prema Breni bila su jača. Zbog snimanja Brena i ja smo se često viđali, jednom je čak dok smo bili kod Marine i Fute u stanu pokušala da me poljubiti, ali ja sam je odgurnuo jer sam se plašio da ću joj brzo dosaditi. Brena je pokušala da bude sa mnom, razgovarala je i s mojom majkom, jadala se Marini, ali ja sam se i dalje pravio blesav. 1990 godine, krenule su Brenine turneje pa smo se manje viđali ali smo se stalno čuli'.

foto: Ana Paunković

Kurir.rs/S.M./Mondo

Bonus video:

00:23 LEPA BRENA POKIDALA STAJLINGOM NA KONCERTU: Pevačica se pojavila na bini u USKOJ haljini, a njena linija je TOP!