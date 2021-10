OD STARLETE DO PREDUZETNICE! Ovo su saveti Tijane AJFON za uspeh u svetu biznisa i RIJALITIJA: Nema mesta za trikove i laži!

Starleta Tijana Maksimović, poznatija kao Tijana Ajfon, pre izvesnog perioda dospela je u centar medijski pažnje kada je uhapšena je u Suvom Polju kraj Bijeljine, a mediji u Srbiji preneli su navode da je osumnjičena za podvođenje i organizovanu prostituciju.

foto: Kurir televizija

Ipak, nakon afere veslanje, Tijana je uspela da se dokopa slobode, ali je i totalno okrenula novi list, te se više posvetila preduzetničkim vodama, a skandale, bacila iza leđa i hrabro nastavila dalje.

Od starlete do biznismenke?

Vest da Tijana menja branšu, i glavni fokus stavlja na biznis, tj na otvaranje salona, pokrenulo je lavinu šuškanja, i dok su jedni pričali da je Ajfonka uspela da se izvadi iz blata, zahvaljujući imućnim muškarcima, ona je pak za naš portal otkrila šta je predhodilo, ovakvom preokretu, ali je i istakla i da je svoju popularnoj iskoristila na najbolji mogući način:

- Što se tiče moje popularnosti smatram da sam je iskoristila na najbolji mogući način. Ponosim se sobom i da imam priliku uradila bih sve ponovo. Salon mi perfektno radi, kolekcija kupaćih takodje. Sad krećem haljine i znam da ću objasniti svima kao i do sada. Samo manje budite zli i zavidni i uspećete u svemu - istakla je Tijana.

foto: Printskrin/Instagram

Osim po tome što ume da preokrene situaciju u svoju korist, Maksimovićeva je takođe poznata i po britkom jeziku, te se ne libi da uvek otvoreno priča o svim aktuelnostima, te je otkrila i kako gleda na poznati ljubavni trougao koji trenutno trese "Zadrugu":

- Na “estradi” ne možeš da opstaneš ako se baviš trikovima jer to je kratkog daha. Jednostavno se rodiš tako, ili traješ ili ne traješ. Ili si u medijima šta god da uradiš, ili si u medijima samo kada si u rijalitiju ili napraviš skandal. Ili si u medijima na silu kada lažiraš da ti se brak raspada da bi bio u centru pažnje. Ovo nebo je za one kojima je predodređeno, a ne za one koji se bave trikovima i lažima - završava Ajfonka izlaganje.

S obzirom na to da se odmah nakon izlaska iz pritvora ‘bacila’ na posao, sasvim je jasno zašto joj na poslovnom planu teče med i mleko, a ako je sudeći po brojnim korekcijama koje je uradila u proteklom periodu, verujemo da starleta ima dobar i unosan izvor prihoda.

foto: Printskrin/Instagram

