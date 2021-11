MARINKO JE BIO NEVIĐENI GOSPODIN, TIH, MIRAN I STALOŽEN: Emotivni oproštaj Ace Ilića i Nade Obrić od NAJBOLJEG IZVOĐAČA SEVDALINKI

Nada Obrić i Aleksandar Aca Ilić kolege su i prijatelji preminule legende narodne muzike Marinka Rokvića.

"Juče je bio grozan dan, danas je ništa bolji. Teško je privići se da ga nema, Znam ga 40 godina. Upoznali smo se u Gornjem Milanovcu kada je bio u vojci, a kasnije smo nastavili da se družimo, puno smo radili zajedno", ispričao je Ilić.

Od straha od saznanja da je neko umro tokom ove dve godine pandemije, pevačica Nada kaže da živi u panici.

foto: Kurir TV

"Mislila sam da sam pobrkala, da nisam dobro pročitala. Mnogo smo radili zajedno, on je jedan neviđen gospodin, tih, miran, staložen. Sa Bilkićem je po meni bio najbolji izvođač sevdalinki, imao je toplinu u glasu koja miluje dok peva", ispričala je Nada vidno potrešena.

foto: Kurir TV

O SINOVIMA

Nada i Aca su oduševljeni kako je fino vaspitavao svoje sinove Nikolu i Marka.

"Bili smo fascinirani njihovim talentom. Obojica su divni momci i divno su vaspitani. Srećan sam što će naslediti Marinka u najdivnijem smislu, da iza njega ostaju divna deca, ne postoji nijedan proslava, slava, punoletstvo da se bar ne zapeva pet, šest Marinkovih pesama", rekao je Aca Ilić.

foto: Kurir TV

ANEGDOTE SA SNIMANJA

Pevačica se prisetila i snimanja jednog tv programa.

"Nešto nije funkcionisalo, ali mi smo imali istu neku energiju, samo smo se pogledali i napustili emiisju. Shvatila sam koliko ima dostojanstva i nama svima brani obraz", navela je Nada.

ČULI SE U SEPTEMBRU

Ona je dodala da mu je dala vetar u leđa i stimulans da uđe u studio kada su se poslednji put čuli u septembru.

"Dugo smo pričali, znala sam za tu bakteriju, ali sam mislila da je sportista, vežbao je, izboriće se! Jednostavno, ne može da se poveruje", otkrila je Nada Obrić.

Ilić kaže da je Rokvić bio pevački bard, a onda je prvi put ispričao kako je tokom prošle jeseni dogovorio susret u restoranu sa Rokvićem u njihovom kraju.

"Lepo je izgledao, nije bilo ni reči tada o bolesti. Tiho je pevao, razumeo se u dobra vina, znao je da posavetuje uz koje vino koje jelo. Mi smo sedeli do duboko u noć i pričali o nekim ličnim stvarima o kojima nikad nismo pričali. Kao da je Bog rekao da je to bio poslednji susret. Sedeli smo do fajronta i ja sam njemu otvorio dušu! Posle toga sam saznao da je Marinko operisan,a juče kad sam čuo strašnu vest i nisam mogao da verujem da nam je to bio poslednji susret", otkrio je pevač.

Nada je otkrila da je bila na istom mestu gde i Marinko.

"Meni je bilo žao što sam se vratila, ali sam sigurna da ću ubrzo za njim i da će me on sačekati", rekla je Obrićeva kroz suze.

