KURIR TELEVIZIJA U STAROM KRAJU MARINKA ROKVIĆA: Imaju samo reči hvale! NIJE PIO I PUŠIO, A TEK ŠTA JE URADIO ZA SVE STANARE

Ispred novobeogradske zgrade u bloku 44, u kome je estradni umetnik Marinko Rokvić bezmalo proveo 30 godina svog života, posle jučerašnjeg saopštenja porodice da je izgubio bitku sa bolešću, vladaju muk, šok i neverica.

U parku u kom su odrastali sinovi pevača, Nikola i Marko Rokvić, na istim klupicama na kojima su provodili vreme u razgovoru sa komšijama, zatekli smo one koji su ga najbolje poznavali i pre stečene popularnosti.

"Marinko je jedna legenda. Jedno 30 godina smo ulazili u zgradu, sretali se, pričali, živeli, pili, šetali. Ne mogu da shvatim da nema više čoveka koji je tako zdravo živeo", kaže Marinkov sused.

On dodaje da pevač nije pio ni pušio.

"To svakog čoveka treba da zabrine", naglasio je prosedi komšija kome su sve Marinkove pesme drage, posebno "Svađalice moja mala" koju peva i svojoj supruzi.

Komšinica otkriva da su se sredinom sedamdesetih njihova deca lepo igrala zajedno.

"Mnogo lepa i vaspitana deca. On je stalno trčao, vežbao, bio je dobar komšija, druželjubiv. Plaćao je i učestvovao u grabuljanju i uređenju ovog dvorišta i žbunja", naglasila je prolaznica iz bloka 44.

I treći sused je potvrdio da je cela porodica bila fina, a da je Marinko učestvovao u akcijama čišćenja i ozelenjavanja okoline.

"Baš mi je žao, on je mlađi od mene, to baš pogodi čoveka, šteta je", dodao je on.

"Vodio je računa o svima nama ovde, nikada nije prošao a da se ne javi", zaključio je još jedan od meštana ovog kraja.

(Kurir.rs)

