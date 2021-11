CAKANA U EMISIJI UŽIVO NA IVICI SUZA O MARINKU ROKVIĆU: Bio je šarmer, voleo je ljude! Pevačica u NEVERICI zbog smrti PRIJATELJA!

Dragica Radosavljević Cakana uključila se uživo u emisiju "Sceniranje" na Kurir televiziji i govorila o prijateljstvu sa pokojnim pevačem, Marinkom Rokvićem.

- Ne mogu da kažem da sam dobro, posle ovakvih vesti. Shvatam koliko će nam Marinko nedostajati, on je ostavio toliko toga u muzici, na zavidnom nivou, kao radio pevač, kao pevač hitova koji su bili popularni u regionu. Bili smo lični prijatelji, i sa porodicom, Marku sam pevala na svadbi. Veliki gubitak za scenu, za porodicu, prijatelje. Veliko saučešće porodici Rokvić, imali su divnog oca i supruga.

- Ne samo što je bio šmeker i gospodin, uvek je bio elegantan, sređen, doteran, znao je da me očara svojim kreacijama. Uvek sam prilazila da mu kažem komplimente, da je divno obučen, da divno izgleda. Bio je šarmer, bio je izuzetno duhovit. Voleo je ljude, svoje kolege. Znao je da me nasmeje. I kad sam najmanje želela da se osmehujem. Ostaće zauvek u našim srcima kao dobar čovek, pevač. Njegove pesme će tek sad zaživeti, nadam se, od "Jedina moja" do "Zanela me svetla" koja je moja omiljena, volela sam da mi peva "Čudna jada".

- Marinko i ja smo znali da se šalimo na masovnijim snimanjima, novogodišnjih programa, znao je da zbija šale. Htela sam sa njim da snimim duet, fascinirao me je svojim glasovnim mogućnostima. Imao je dobru boju glasa. I Marko i Nikola su dobri ljudi. Iza sebe je ostavio dosta vrednog, i njih dvojicu pevača. Zezao me za cipele "Nećeš valjda u tome da nastupiš". Voleo je dobra vina, znao je da imam u kući dobra vina, šalili smo se da dođemo kod mene portugalska, pa kod njega da pijemo. Znao je da se šali na svoj račun. Prerano je otišao, ne samo on, već veliki broj naših kolega. Žao mi je, s nevericom sam primila tu vest, svi me pitaju da li je to tačno, niko ne veruje. Ljudi su u šoku, ostaće njegove pesme i hitovi, ima ih toliko. Mogao je da peva koncerte samo svoje pesme da peva, a pevao je i tuđe - rekla je Cakana u emisiji "Sceniranje".

