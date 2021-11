ZNALI SMO DA JE BOLESTAN I MOLILI SE, NEK MU JE VEČNA SLAVA! Snežana Đurišić o prijateljstvu sa ROKVIĆEM na KURIR televiziji

Pevačica Snežana Đurišić uključila se uživo u emisiju "Sceniranje" na Kurir televiziji i govorila o prijateljstvu sa pokojnim pevačem, Marinkom Rokvićem.

foto: Printscreen/TV Prva

- Sećam se prvog susreta. Marinko je bio čovek, kolega, vrhunski interpretator narodne muzike. Branio je dostojanstveno boje naše branše. Malo je takvih. Mi smo generacija koja je iz kuće ponela sve drugačije nego danas. Opstalo je zato što je valjalo. Upoznala sam ga kad je snimio "Da volim drugu ne mogu", pevala sam mu i prateće vokale na nekim pesmama. Bio je duhovit, i za zabavu, i za viceve. Bio je odmeren i umeren, prijao je svakom društvu. Gde god smo radili iz grada u grad, kad smo napravili pauzu, uzeo je harmoniku, samo kolege, davali smo mu bakšiš. Od tog novca je platio ceh. To je bio Marinko. Nizali su se hitovi, on je redak pevač koji je pažljivo birao pesme koje će pevati. Živeo je dobar život, ostvario se kao čovek, otac, muž, deda. Ima sinove za sobom, dostojnu zamenu kad je u pitanju pevanje i ponašanje. Momci su vredni svakog poštovanja, kao i njihov tata - govorila je Snežana i nastavila:

foto: Marina Lopičić

- Fizički nije više sa nama, ostavio je toliko dobre muzike, pesama, živeće večno. Mladi ljudi koji žele da se bave narodnom muzikom, slušaće Marinka, on je u najboljih 5 pevača. Iskreno saučešće porodici, želim im snage, znam da im je to sad najpotrebnije.

- U to vreme mogao je da peva samo onaj ko je znao. Prva pomisao je bila "Hvala Bogu, jedan vrsan pevač". U to vreme nije mogao da stane pored nas ko nije znao da peva. To su ljudi koji su vredeli i vredeće dok je veka, jer su kvalitetno radili svoj posao i znali da ga rade. Ovo je tragedija, znali smo da je bolestan, molili smo se, verovali da će se izboriti, nek mu je večna slava - rekla je Snežana u emisiji "Sceniranje".

foto: Promo/Nemanja Dedović

Kurir.rs/S.M.

Bonus video:

01:29 OVAKO JE IZGLEDAO NJIHOV POSLEDNJI TELEFONSKI RAZGOVOR: Nada Obrić Rokviću na poseban način dala vetar u leđa