KAĆA I GOBELJIĆ DALI 10.000 € ZA NASLEDNICU: Katjina soba kao iz bajke, a jednim detaljem pevačica je bila OPSEDNUTA!

Pevačica Katarina Grujić i njen suprug Marko Gobeljić postali su ponosni roditelji devojčice Katje, 15. decembra, a fudbaler ih je juče iz privatnog porodilišta izveo kući, gde su sve uredili sa posebnom pažnjom i ljubavlju.

Za malenu Katju je u porodičnom domu sve bilo spremno, a roditelji nisu štedeli ni za bebinu opremu. Kako piše 24sedam.rs, Marko i Katarina su samo za kolica, nosiljku i auto sedište (set 3 u 1) dali blizu 1.000 evra, a još 3.000 za bebi-nameštaj.

- Kaća i Gobelja nisu žalili novca i birali su samo najbolje za svoju naslednicu, a dečja soba u kojoj će Katja provoditi najviše vremena, opremljena je kao iz bajke, kaže izvor blizak pevačici.

- Kaća je bila opsednuta razmišljanjem o tome kako da preuredi sobu, pa je samo za krevetac i komodu sa ormarićem dala 3.000 evra, a i za njenu garderobu je dala još toliko - otkriva sagovornik.

- Grujićeva je pripremila puno stvari kojima je popunila mini garderober svoje naslednice sa najlepšim bebi stvarima, a sve je u beloj, roze i bež nijansi.

Mama i tata ne kriju oduševljenje što je došla njihova naslednica, a pevačica je u izjavi za medije otkrila i da je bilo suza radosnica kada se rodila Katja.

- Marko je odmah počeo da plače kad je video Katju. To su iskrene emocije koje se ne mogu opisati rečima. Uhvatila sam juče sebe kako je tri sata gledam, a ona mirna, spava, pa me gleda... Bože ja ne mogu da verujem da je to moje dete i odmah mi kreću suze, odjednom - kazala je Kaća.

