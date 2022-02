JOVANA IZAZVALA STRUJNI UDAR KOD MUŠKARACA! Voditeljka pozirala, a na njoj samo PEŠKIR! Podigla nogu i napravila pometnju! (FOTO)

Voditeljka Jovana Jeremić privlači veliku pažnju gde god da se pojavi, pogotovo u Jutarnjem programu gde svakog vikenda iznova iznenadi gledaoce.

Sada je to učinila u estetskom centru koji se bavi procedurama podmlađivanja, mršavljenja i lečenja stanja kože.

foto: Privatna Arhiva

Niame, ona je objavila fotografiju koja je nastala tokom tretmana, a komentari su se samo nizali.

foto: Privatna Arhiva

Nema sumnje da je Jovana izazvala "strujni udar" kod muškaraca. Na sebi je imala samo peškir, podigla je nogu i uživala za sve pare.

foto: Privatna Arhiva

Voditeljka Jovana Jeremić neretko govori o muško-ženskim odnosima, a svojim stavovima privlači veliku pažnju.

- Vidim da se ponovo vratio ispravan sistem vrednosti na dnevni red i to je nešto za šta se ja zalažem od prvog momenta otkad sam u medijima. Šta to podrazumeva? Kada govorimo o jakim, ostvarenim, obrazovanim ženama. Ne volim kada u emisija vidim, to je bila crna rupa, kada su moje kolege u medijima propagirali da su slabe žene najpoželjnije žene. Vreme je pokazalo da sam ja ipak bila u pravu, ozbiljni muškarci, oni koji vrede i zavređuju svu pažnju, isključivo biraju samo jake, obrazovane i moćne žene u svakom smislu. Kada kažem moćne, ne mislim na funkciju, već na ono šta su u profesijama. U skladu sa tim, u svojim emisija se trudim da jasno šaljem poruku i omladini da se ne zaluđuju lažnim pričama i tim rečenicama slabih muškaraca, znate kako oni kažu "ti si mnogo jaka, ne mogu da te ispratim, ona je mnogo jaka, nju je teško pratiti" i to je greška. Ne može mačku lavlja glava, ne stoji mu - rekla je nedavno voditeljka.

Kurir.rs/M.M.

