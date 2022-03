GOBELJA NE MENJA PELENE ĆERKI! Katarina Grujić otkrila sve detalje! Evo sa čim se suočava kao novopečena majka: Promenilo se sve!

Pevačica Katarina Grujić tri meseca nakon što se porodila održala je prvi nastup, a kako kaže njen život se promenio iz korena.

foto: Printscreen/Instagram

- Promenio mi se način života, ali na mnogo bolje i lepše. Mnogo sam ispunjenija u životu. Uloga majke je za mene najbitnija i najlepša uloga u životu koja može da se desi. Sve što se promenilo, promenilo se samo na bolje - istakla je za “Blic” Kaća i dodala:

- Uvek sam bila odgovorna osoba, a sada treba još odgovornija da budem i stvarno sam takva. Za ćerku bih sve dala u životu. Sve radim za nju i najviše vremena provodim sa njom. Promenilo me je to, da sam samo sa njom i da me apsolutno ništa ne zanima u životu osim nje. I naravno posle nje moje karijere.

Kako ističe njen izabranik Marko Gobeljić se dobro snalazi kao otac, a već je i razmazio njihovu ćerku Katju.

foto: Printskrin/Instagram

- Marko se pokazao najbolje što može. Sve radi bara-bar sa mnom, osim što ne menja pelene. To mu ne dozvoljavam. Ali sve u svemu stvarno je dobar. On je već razmazio ćerku. Samo je grli i nosi. Definitivno će je razmaziti još više kad bude odrastala, a ja ću verovatno biti onaj strožiji roditelj - kaže Kaća i ističe da beba više liči na oca.

- Mislili smo da liči na mene, ali ona je preslikana Marko. Ima plave oči, što sam ja molila boga - naglasila je ona.

Pevačica i njen izabranik venčali su se krajem avgusta prošle godine, a kako naglašava ceo život ih je pratila sudbina.

- Kod nas je sudbina na prvom mestu. Našli smo se i stvoreni smo jedno za drugo. Koliko puta nam se dešavalo da smo trebali da se spojimo, a nismo. Da smo bili na istom mestu, a nismo se videli. To je trajalo godinama i na kraju se desilo slučajno. Kad imate tu neopisivu hemiju i energiju, sve se kad tada poklopi - kaže Kaća i dodaje da prinova nije mnogo uticala kako bi njihov brak očvrsnuo.

- Mi smo uvek bili čvrsti, ali uvek se razumemo i podržavamo se. Nismo nikada imala problema, svađa. Katja je mogla samo da ulepša naš svet, ništa više - istakla je ona.

foto: Printscreen/Instagram

Zbog prve ćerkice, pevačica nema toliko vremena da odmara, ali joj uloga majke, izuzetno prija, a posle porođaja je vidno smršala.

- Ugojila sam se možda četrnaest kilograma u porođaju što mislim da je sasvim normalno. Žene koliko god da se ugoje u trudnoći je normalno. Nije mi bilo teško da skinem kilograme. Počela sam mnogo rano da treniram. Moj doktor će me ubiti ali volim da vodim računa o svom izgledu - naglasila je ona.

Uvek sam puna pozitivne energije

Katarina je za svoj prvi nastup posle porođaja bila vidno raspoložena, željna publike i puna energije.

- Osoba sam koja je uvek bila puna energije, koja obožava ovaj posao. Ne kažem da je ovo moj posao, ovo je moja prva ljubav, tako da sam jedva čekala da se vratim i krenem sa nastupima, najviše zbog karijere, fanova, publike koja dolazi u mnogo velikom broju na moje nastupe - rekla je ona.

foto: Kurir/ Ana Denda

Kurir.rs/S.M./Blic

Bonus video:

00:15 Katarina Grujić prvi put na sceni posle porođaja: Pevačica u crnom izgleda kao avion!