OVAKO SU NASTAJALI NAJVEĆI HITOVI MARINE TUCAKOVIĆ: Sobica na Vračaru, krevet, a pored nje rakijica i kapućino... PEVAČ OTKRIO SVE

Pevač Danijel Pavlović sarađivao je i družio se dugi niz godina sa pokojnom Marinom Tucaković koja je važila za jednu od naših najboljih tekstopisaca i otkrio kako su nastajali neki od najvećih hitova koje je upravo ona napisala.

- Marina je meni u srcu i nikada odatle neće da izađe... Hvala joj na svemu što je za mene učinila, a učinila je mnogo i to je moja ljubav. Mi smo putovali, smejali se i nervirali se zajedno... Sedeli smo u njenoj seksi sobi, to je jedna mala sobica u njenom stanu na Vračaru, gde je ona imala krevet za jednu osobu, pored njega je bila rakijica i kapućino, leži i piše, papiri oko nje... - prisetio se on u emisiji "Grand magazin".

- Imao sam sreće da baš ja budem sa njom u tim momentima kad su se neke od velikih pesama i stvarale. Pored nje sam naučio kako ne treba da se piše tekst, jer je pisala za neku anonimnu devojku i mučila se, ja sam je pitao: "Za koga pišeš to Cveto? Zašto se mučiš? To je nebitno, tezga", a ona mi je odgovorila: "Ne mogu ja to tako"... Svakome je davala sve što je mogla, za koga god da je pisala, pisala je kao da joj je zadnji tekst... E u tome je njena veličina i u još nekim tajnama koje mi je odala - ispričao je pevač.

