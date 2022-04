BARBARA PLAČE NA SAV GLAS, NE IZLAZI IZ STANA! Zapretila Darku Laziću nakon privođenja: Ovo je BRUKA! ŠOK DETALJI RASKIDA

Darko Lazić priveden je nakon što je napravio nekoliko saobraćajnih prekršaja, a neposredno pre skandala, pevač je ispričao da je odnos sa devojkom Barbarom Bobak pauziran.

U međuvremenu Barbara Bobak tvrdi da prethondu noć nije provela sa Darkom Lazićem.

Kako navodi izvor blizak "Blicu" Barbara sve vreme plače zbog onoga što se dogodilo Darku.

- Barbara sve vreme plače i ne izlazi iz stana. Ne može da se pomiri sa tim da je Darko ponovo priveden. Na sav glas ponavlja da je ovo bruka i da više neće da ga vadi iz problema. Iako je njihov odnos bio poljuljan, ona nije znala da je u međuvremenu Darko stavio tačku na njihovu vezu. Zapravo je Barbara sve saznala iz medija, što je strašno - priča bliska drugarica Barbare Bobak.

- Najveći problem je što je Barbara mislila da će se Darko promeniti, ali to se nije dogodilo. Nekoliko puta mu je praštala sve gluposti koje su ga zadesile, ali sada više nema snage. Pitanje je koliko će njihova veza opstati, a po svemu sudeći brzo će doći do raskida - zaključuje Barbarina dobra drugarica za "Blic".

Inače Barbara se u međuvremenu oglasila i otkrila da je njen odnos sa Darkom na pauzi.

- Tačno je da Darko i ja već neko vreme nismo u odnosu u kakvom smo do skoro bili. Trenutno jesmo na određenoj vrsti pauze i lagala bih kada bih to nazvala bilo kojim drugim imenom, jer ni nas dvoje ne znamo šta će se dogoditi u narednom periodu, kao ni kakve ćemo odluke doneti. Ono što vas molim jeste da od mene ne tražite odgovore na pitanja koje ni sama ne znam, a konkretno mislim na prošlu noć. Sa Darkom nisam bila, niti smo se čuli, i apsolutno ne znam šta se dogodilo.

Podsetimo, Darko je malo pre privođenja priznao da je emotivno razoren.

- Emotivno sam razoren. Ne znam šta ću sa sobom. Barbara mi je rekla da želi pauzu. Ljudi moji šta znači pauza ili da me ne voli vise ili da je našla drugoga. Sve sam radio za nju, menjao sam se. Povredila me je sa nekim rečima, nadam se da tako ne misli zaista. Došao sam iz Hrvatske pre tri dana, otišao sam pravo u nas stan u Novom Sadu. Ujutru se budim, zagrlim je, a ona kaže" Nemoj me dirati, treba mi prostora". Pokupio sam svoje stvari i otišao iz stana - ispričao je Darko za Republiku.

Podsetimo, Lazić priveden je zbog niza prekršaja koje je otkrila saobraćajna policija kada ga je presretač zaustavio. Pevač je priveden jutros oko 4 sata na auto-putu u Novom Beogradu.

On je priveden zbog prekoračenja brzine, vozio je vozio 117 km na sat na mestu gde je maksimalna dozvoljena 80 km na sat.

Podvgnut je droga, kao i alko testu, koji su pokazali da je pozitivan na kokain, a izmereno mu je i 0.91 promil alkohola u organizmu.

Daljom kontrolom utvrđeno je da je Laziću vozačka dozvola oduzeta 18. decembra 2013. godine. Folk pevač je potom kažnjen sa 200.000 dinara i zabranom upravljanja motornim vozilom od godinu dana.

